السيد شرفة يترأس الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة

وجاء في البيان: ''تم اليوم الاثنين 05 فيفري 2024 بمقر وزارة الفلاحة، عقد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة (RGA)، برئاسة السيد يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيس اللجنة، حيث تم من خلاله مناقشة عدة محاور تدخل ضمن التحضيرات لإطلاق وتجسيد هذه العملية الاستراتجية بالنسبة للقطاع الفلاحي والاقتصاد الوطني بصفة عامة''.
ومن بين المسائل التي تم مناقشتها من طرف أعضاء اللجنة، ''العرض والمصادقة على الطريقة العملية لانجاز الاحصاء العام للفلاحة'' و كذا ''عرض مخطط الاعلام الخاص بتجسيد هذه العملية المحورية" يضيف البيان.