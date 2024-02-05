Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد ب82ر5 بالمائة في نهاية سبتمبر الماضي

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 18:54     الفئـة : اقتصــاد
ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد ب82ر5 بالمائة في نهاية سبتمبر الماضي

الجزائر - بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد 10.703،64 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023، أي بارتفاع بنسبة 5،82%  مقارنة بشهر ديسمبر 2022 (10.115،24 مليار دج)، حسبما جاء في مذكرة ظرفية لبنك الجزائر نشرت اليوم الاثنين.

وأوضحت ذات المذكرة، ان قيمة القروض المخصصة للاقتصاد موزعة ما بين تلك الممنوحة من البنوك العمومية ب9.124،94 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+ 5،44% مقارنة بنهاية سنة 2022)، و قيمة القروض الممنوحة من البنوك الخاصة، التي بلغت 1.575،71 مليار دج (+8،04 %).

وأضاف المصدر ذاته، ان القروض الممنوحة للقطاع العمومي بلغت 4.553،7 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023 (+4،67%)، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص، بما فيها الاسر، 6.149،94 مليار دج (منها 1.185،46 مليار دج للأسر)، اي بنمو 6،69%.

ويشير التحليل الهيكلي للقروض حسب المجال القانوني الى قيمة القروض الممنوحة للقطاع العمومي تمثل 42،54%  من مجموع حجم القروض الممنوحة حتى نهاية سبتمبر 2023 مقابل 43،01% في نهاية 2022، فيما يمثل حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص 57،46%،  منها 11،08%خصصت للأسر، مقابل 56،99% في نهاية ديسمبر 2022، منها 10،83%  للأسر.

أما فيما يخص صافي القروض  للدولة، فقد قدرت بمجموع 13.110،26 مليار دج، في نهاية سبتمبر 2023، تضيف وثيقة بنك الجزائر، مقابل 13.042،42 مليار دج في نهاية 2022، أي بزيادة طفيفة ب0،52%.

 

                  =زيادة ب6،11%  للكتلة النقدية=

 

كما أشار البنك في مذكرته الظرفية، الى جانب الكتلة النقدية من صافي الايداعات التي ارتفعت في نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 6،11%  مقارنة بالمستوى المسجل في ديسمبر 2022، حيث بلغت 24.368،2 مليار دج، و ذلك "بسبب التأثير المضاعف للارتفاع ب6،21%  للنقد و 5،91% لشبه النقد".

وسجلت الكتلة النقدية خارج قطاع المحروقات، ارتفاعا بنسبة 6.32 % مقارنة بمستواها المسجل في نهاية ديسمبر 2022، في ظرف يتسم بارتفاع ودائع المؤسسة الوطنية للمحروقات التي انتقلت من 1.861،02 مليار دج في نهاية 2022 الى 1.930،47 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023.

وعلى أساس سنوي، فقد سجلت الكتلة النقدية خارج ودائع المؤسسة الوطنية للمحروقات، ارتفاعا بنسبة 10.72 % ، يضيف ذات المصدر.

وسجلت التداولات النقدية خارج البنوك، التي قدرت نسبتها ب32.9 % من مجموع الكتلة النقدية في نهاية سبتمبر 2023 (مقابل 32.2 % في نهاية ديسمبر 2022)، ارتفاعا ب8.6 % مقارنة بنهاية ديسمبر 2022، حيث بلغت بالتالي 8.026،19 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023.

أما الودائع تحت الطلب فقد زادت ب0.29 % مقارنة بنهاية سنة 2022، إذ انتقلت من 6.216،67 مليار دج في نهاية ديسمبر 2022 الى 6.234،81 مليار دج في نهاية سبتمبر 2023، و هي تشكل حاليا 25.59 % من الكتلة النقدية مقابل 27.07 % في نهاية ديسمبر 2022.

كما سجل شبه النقد (الودائع لأجل بالدينار و الودائع بالعملة الصعبة) التي تمثل حوالي 33 % من مجموع الكتلة النقدية في نهاية سبتمبر 2023، ارتفاعا ب5.91 % ما بين نهاية ديسمبر 2022 و نهاية سبتمبر 2023 لتستقر عند 8.033،4مليار دج، يخلص ذات المصدر.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد ب82ر5 بالمائة في نهاية سبتمبر الماضي
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 18:54     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.05

الجزائر تعمل من موقعها بمجلس الامن على إعلاء صوت افريقيا

24.02.05

الدعوة إلى إشراك الشباب في الحياة السياسية (حيداوي)

24.02.05

العدوان الصهيوني على غزة: الإعلام الجزائري في مقدمة المدافعين عن القضية الفلسطينية

24.02.05

ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد ب82ر5 بالمائة في نهاية سبتمبر الماضي

24.02.05

رئيس الجمهورية يؤكد على أن الانتخابات هي السبيل الأمثل لوضع حد للأزمة الليبية

24.02.05

باتيلي يدعو إلى الانخراط في مسار المصالحة الوطنية في ليبيا

الأكثــر قـراءة

24.02.01

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عطاف يحل بالعاصمة التونسية

24.02.02

عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي

24.02.01

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي

24.02.01

الجزائر/إيطاليا: التوقيع على اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين

24.02.01

الذاكرة الوطنية ستبقى "الإسمنت المسلح" لتمتين وحدة الشعب الجزائري

24.02.01

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي