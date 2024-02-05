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افتتاح الطبعة العاشرة من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية في شمال افريقيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 16:53     الفئـة : اقتصــاد
افتتاح الطبعة العاشرة من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية في شمال افريقيا

الجزائر - تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، افتتاح الطبعة ال10 من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية في شمال افريقيا، مع رهان تشجيع الانتاج المحلي.

ويشارك في هذه الطبعة، ازيد من 240 عارضا، من بينهم 70 من داخل الوطن، يمثلون 19 بلدا، و ستتخللها محاضرات موضوعاتية حول الانتاج الوطني للمكملات الغذائية و الادوية "ذات المؤشرات العلاجية المرتفعة"، منها تلك الموجهة لأمراض السرطان، و كذا ترقية تصدير الادوية الجنيسة المنتجة محليا.

وتضم هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة ايام، الممونين بكل ما هو ضروري لإنتاج الادوية في الجزائر، حسبما أكده اوليفيي هشام ألار، المدير العام لشركة "إيزيفارز الجزائر"، المؤسسة المنظمة للحدث.

كما أشار الى ان هذا الصالون "يعكس الديناميكية الكبيرة لقطاع الانتاج الصيدلاني في الجزائر"، مضيفا أن الممونين العارضين يقترحون على المنتجين الوطنيين خطوط الانتاج، و التغليف و التوضيب و التجهيزات و العتاد الموجهة لمخابر التحاليل و مفاعلات التكنولوجيا الحيوية.

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افتتاح الطبعة العاشرة من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية في شمال افريقيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 16:53     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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