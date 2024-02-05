معسكر ـ تم لحد الآن إطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك" عبر 67 مركزا جواريا للضرائب على المستوى الوطني، حسبما أفادت به اليوم الاثنين بولاية معسكر مديرة عصرنة الإدارة الجبائية بالمديرية العامة للضرائب .

وأوضحت السيدة سهيلة سويلاماس في تصريح صحفي على هامش مراسم إطلاق النظام المعلوماتي "جبايتك" بالمركز الجواري للضرائب لمدينة المحمدية أن "المديرية العامة للضرائب قامت لحد الآن بإطلاق هذا النظام المعلوماتي عبر 67 مركزا جواريا للضرائب على المستوى الوطني وستتواصل العملية قريبا لتستهدف مراكز جوارية أخرى وكذا مراكز ولائية للضرائب عبر مختلف ولايات الوطن".

وأبرزت في هذا السياق بأن "هذا النظام المعلوماتي يسمح بالتكفل بكل وظائف التسيير الجبائي فضلا على إضفاء الشفافية في التعامل مع الضريبة وتقديم خدمة ذات نوعية من قبل المكلف بالضريبة".

وأشارت ذات المسؤولة الى أن "هذا النظام الرقمي الجديد يهدف أساسا الى تسهيل وتبسيط الإجراءات الجبائية وتحسين نوعية الخدمة المقدمة فضلا على كونه يسمح للمكلفين بالضريبة بتصريح الضرائب والرسوم عن بعد".

وذكرت بأن المديرية العامة للضرائب ستعمم هذا النظام المعلوماتي عبر كامل المراكز الولائية وكذا الجوارية للضرائب على المستوى الوطني "إلى غاية السنة المقبلة".

ومن جهته، أبرز المدير الجهوي للضرائب لوهران في تصريح صحفي بالمناسبة بأن هذا النظام المعلوماتي "جبايتك" سيمنح راحة للمكلفين بالضريبة من خلال سهولة المعاملات اليومية مع الإدارة المركزية كاشفا عن توسيع استخدام هذا النظام الرقمي "على المدى القريب" على مستوى المراكز الجوارية للضرائب لدائرتي سيق وغريس (معسكر).

للإشارة عرفت هذه المراسم التي حضرتها السلطات المحلية لدائرة المحمدية تقديم شروحات حول النظام المعلوماتي "جبايتك" وتقديم عرض عن نشاط المركز الجواري للضرائب للمحمدية.