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جامعة وهران 2: تنظيم الطبعة الثالثة لصالون التسويق يوم غد الثلاثاء

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 12:17     الفئـة : اقتصــاد
جامعة وهران 2: تنظيم الطبعة الثالثة لصالون التسويق يوم غد الثلاثاء

وهران - تنظم يوم غد الثلاثاء الطبعة الثالثة لصالون التسويق بمبادرة لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير لجامعة وهران 2 "محمد بن أحمد" بمشاركة ما يقارب ثلاثين مؤسسة وشريك اقتصادي, حسبما علم اليوم الاثنين من هذه المؤسسة للتعليم العالي.

وينظم هذا الحدث قسم العلوم التجارية بالكلية المذكورة بالتعاون مع مخبري "الاتجاهات الجديدة وتحديد سياسات التنمية في الجزائر" بجامعة وهران 2 و"إدارة الأعمال والتنمية الاقتصادية" بملحقة وهران لجامعة التكوين المتواصل, وفقا لذات المصدر.

ويعد هذا الحدث العلمي الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة والابتكار داخل الجامعة, أيضا فرصة لتقوية الروابط بين الجامعة والطلاب والخريجين الشباب والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين, مثلما أشير إليه.

وسيشارك في هذا الصالون عارضون من الفاعلين الإجتماعيين والاقتصاديين والأساتذة و الباحثين ومخابر البحث والنوادي الطلابية من خلال عرض منتجاتهم وخدماتهم وأبحاثهم العلمية.

كما ستعرض أيضا منتوجات المؤسسات الناشئة والمصغرة التي أنشأها الطلبة في إطار المرسوم 1275 الذي يهدف إلى تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة و ذلك في سبيل إيجاد أسواق لهذه المنتجات.

كلـمات مفتـاحيــة :
جامعة وهران 2: تنظيم الطبعة الثالثة لصالون التسويق يوم غد الثلاثاء
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 12:17     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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