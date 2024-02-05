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ممثلا لرئيس الجمهورية، العرباوي يحل بجمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 10:15     الفئـة : الجـزائـر

 

 

برازافيل (الكونغو) -حل الوزير الأول, السيد نذيرالعرباوي, مساء الاحد, بجمهورية الكونغو, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيدعبد المجيد تبون, للمشاركة في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، الذي سينعقد بالعاصمة برازافيل اليوم الإثنين.


و كان في استقبال السيد العرباوي بأرضية مطار برازافيل, الوزير الأول لجمهورية الكونغو السيد أناتول كوليني ماكوسو, وكذا وزير الخارجية و وزير الداخلية.

 

 

 

 

آخر تعديل على الإثنين, 05 فيفري 2024 11:51
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ممثلا لرئيس الجمهورية، العرباوي يحل بجمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 05 فيفري 2024 10:15     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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