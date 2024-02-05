ممثلا لرئيس الجمهورية، العرباوي يحل بجمهورية الكونغو للمشاركة في إجتماع لجنة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا

التعاون الجزائري-الياباني: إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التسيير المشترك للصيد البحري الحرفي -

بلمهدي يشرف على إنطلاق فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم -

أسعار المشروبات الغازية: لن يسمح بأي زيادة مفاجئة و غير مبررة -

مقرمان يستقبل سفير إيطاليا بالجزائر -

الوقاية من مرض السرطان ومكافحته: رئيس الجمهورية قدم توجيهات للتكفل الأحسن بمرضى السرطان -

اعتراض المغرب على زيارة المبعوث الاممي الى جنوب إفريقيا يؤكد عدم توفر إرادة سياسية له للانخراط في عملية السلام -

انطلاق فعاليات الطبعة ال19 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم -

ذكرى الثورة البوليفارية: الحكومة الفنزويلية توجه اهتمامها صوب دول الجنوب سيما الإفريقية -

رئيس الجمهورية يأمر بتسريع وتيرة العمل للدخول في المرحلة الثانية من عملية الرقمنة -

مجلس الوزراء يوافق على النظام التعويضي للإمام -

رئيس الجمهورية يأمر بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني -

الفريق أول شنقريحة يحضر مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات معرض الدفاع العالمي بالرياض -

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة رئيس جمهورية ناميبيا هيغ غينغوب -

الفريق الوطني: تنصيب لجنة مختصة يوم الاثنين لدراسة ملفات الترشيحات لمنصب مدرب المنتخب الوطني الأول -

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء -

قسنطينة: تدشين مرافق صحية تابعة للهلال الأحمر الجزائري -

رئيس الجمهورية ينصب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته -

قمة برازافيل حول ليبيا: جهود افريقية حثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين -

ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى الـ191 للبيعة الثانية للأمير عبد القادر والـ21 لوفاة المجاهد بن يوسف بن خدة -