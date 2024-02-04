رئيس الجمهورية يأمر بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه اليوم الأحد، بإدماج المزارع النموذجية ضمن عجلة الإنتاج الوطني، لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح البيان أن رئيس الجمهورية، بعد الاستماع لعرض حول المزارع النموذجية، أمر بإدماجها "ضمن عجلة الإنتاج الوطني، خاصة ذات المساحات الكبرى لتغطية العجز بالأخص في شعبة البقوليات".

كما أمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية "بتغيير ماهية المزارع النموذجية انطلاقا من تسميتها وصولا إلى وظيفتها الفلاحية والاقتصادية ككل".

وخلال نفس الاجتماع، كلف رئيس الجمهورية، وزير الطاقة "بنقل شكره وتشجيعاته إلى إطارات وعمال شركة سونلغاز على مجهوداتهم التي انعكست إيجابيا على قطاع الفلاحة والإنتاج الوطني ككل"، حسب ذات البيان.