صندوق كاكوبات يطلق خدمتين رقميتين لتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة منتسبيه

الجزائر - أطلق الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات)، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، خدمتين رقميتين لتسهيل الإجراءات الإدارية لفائدة منتسبيه.

وبالمناسبة، أوضح المدير العام للصندوق، عبد المجيد شكاكري، أن هاتين الخدمتين متوفرتين عبر البوابة الالكترونية "تصريحاتكم" لتمكين مستخدمي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري من استخراج شهادة أداء المستحقات وشهادة الانتساب عن بعد.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "تجسيدا لأحد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال التحول الرقمي وتوفير خدمات اتصالية من شأنها خلق رابط قوي بين الإدارة والمواطن".

وأبرز ذات المسؤول أن هذه العملية تندرج في اطار جملة من الخدمات الرقمية التي يوفرها الصندوق لمرتفقيه من مستخدمي وعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري من خلال اتخاذ عدة آليات تهدف الى "تبسيط الاجراءات الادارية وتقريب الخدمات من المواطن وسرعة معالجة الانشغالات".

وأضاف أن هذه العملية تأتي ضمن "الاستراتيجية التي انتهجها قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال التكنولوجيات الحديثة في التسيير"، مبرزا مساهمة صندوق "كاكوبات" في العمل من أجل "تحسين الخدمة العمومية وتقريب الادارة من المواطن".