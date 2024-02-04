Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر تشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة بإيطاليا

  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 11:08     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر تشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة بإيطاليا

الجزائر- تشارك الجزائر في فعاليات البورصة الدولة للسياحية "BIT Milan"، المنظمة من 4 إلى 6 فبراير الجاري بمدينة ميلانو، بإيطاليا، حسب ما أفاد به، يوم الأحد، بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

و أوضح البيان أن البورصة الدولية للسياحة تعتبر "فرصة هامة لعقد لقاءات بين المتعاملين السياحيين من خلال تحديد الوجهات السياحية والاستراتيجيات المنتهجة للنهوض بالقطاع السياحي", وتعد "فضاء يجمع بين المستثمرين في المجال السياحي والمهنيين من أجل علاقات تجارية متعددة وكذا اتصالات مع مختلف الفاعلين".

و في ذات الصدد, "ومن أجل إبراز صورة الجزائر السياحية وتمكين المتعاملين السياحيين الجزائريين من إنجاز أعمالهم الاتصالية والتسويقية والترويجية, تم حجز فضاء مساحته 93 م² لإيواء الجناح الجزائري الذي تم تصميمه بشكل يبرز التنوع السياحي والطابع المعماري الأصيل".

و يسعى القطاع من خلال هذه التظاهرة لإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر, و "اغتنام هذه الفرصة على تكثيف الاتصال بالمتعاملين السياحيين الأجانب المتواجدين بالمعرض و وسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الحدث لتزويدهم بكل المعلومات التي من شأنها تعزيز صورة الجزائر السياحية وترقيتها".

و سيتم لهذا الغرض, القيام ب "عرض و توزيع مطويات ترقوية وترويجية باللغة الإيطالية والانجليزية وتمكين الزوار من القيام بزيارات افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد لبعض المناطق السياحية".

و أشار نفس البيان إلى أن هذه المشاركة تأتي "تنفيذا لسياسة القطاع في مجال الترقية السياحية وفقا لما يوصي به المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية "SDAT 2030", الهادف إلى ترقية وإدراج الوجهة السياحة الجزائرية ضمن المقاصد السياحية المتداولة في الأسواق الدولية, من خلال الاعتماد على الآليات الناجعة المستعملة عالميا, على غرار الصالونات والمعارض الدولية المتخصصة في السياحة والأسفار, باعتبارها "أبرز الفضاءات التي تسمح بالاطلاع على آخر المستجدات والعروض في مجال التسويق, الترويج والاتصال".

آخر تعديل على الأحد, 04 فيفري 2024 11:59
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر تشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة بإيطاليا
  أدرج يـوم : الأحد, 04 فيفري 2024 11:08     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.04

ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا

24.02.04

تنظيم ورشات للرسم بالجزائر العاصمة تضامنا مع أطفال غزة

24.02.04

عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

24.02.04

إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية

24.02.04

العدوان الصهيوني على غزة: شهيدان في قصف إستهدف دير البلح وسط القطاع

24.02.04

الجزائر تشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة بإيطاليا

الأكثــر قـراءة

24.02.01

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عطاف يحل بالعاصمة التونسية

24.02.01

عطاف يستقبل وزير الداخلية الايطالي

24.02.01

الجزائر/إيطاليا: التوقيع على اتفاقية جديدة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين

24.02.01

الذاكرة الوطنية ستبقى "الإسمنت المسلح" لتمتين وحدة الشعب الجزائري

24.02.02

عطاف يجري محادثات ثنائية مع نظيره التونسي

24.02.01

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية الإيطالي