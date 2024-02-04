الجزائر تشارك في فعاليات البورصة الدولية للسياحة بإيطاليا

الجزائر- تشارك الجزائر في فعاليات البورصة الدولة للسياحية "BIT Milan"، المنظمة من 4 إلى 6 فبراير الجاري بمدينة ميلانو، بإيطاليا، حسب ما أفاد به، يوم الأحد، بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

و أوضح البيان أن البورصة الدولية للسياحة تعتبر "فرصة هامة لعقد لقاءات بين المتعاملين السياحيين من خلال تحديد الوجهات السياحية والاستراتيجيات المنتهجة للنهوض بالقطاع السياحي", وتعد "فضاء يجمع بين المستثمرين في المجال السياحي والمهنيين من أجل علاقات تجارية متعددة وكذا اتصالات مع مختلف الفاعلين".

و في ذات الصدد, "ومن أجل إبراز صورة الجزائر السياحية وتمكين المتعاملين السياحيين الجزائريين من إنجاز أعمالهم الاتصالية والتسويقية والترويجية, تم حجز فضاء مساحته 93 م² لإيواء الجناح الجزائري الذي تم تصميمه بشكل يبرز التنوع السياحي والطابع المعماري الأصيل".

و يسعى القطاع من خلال هذه التظاهرة لإبراز المقومات السياحية التي تزخر بها الجزائر, و "اغتنام هذه الفرصة على تكثيف الاتصال بالمتعاملين السياحيين الأجانب المتواجدين بالمعرض و وسائل الإعلام الحاضرة لتغطية الحدث لتزويدهم بكل المعلومات التي من شأنها تعزيز صورة الجزائر السياحية وترقيتها".

و سيتم لهذا الغرض, القيام ب "عرض و توزيع مطويات ترقوية وترويجية باللغة الإيطالية والانجليزية وتمكين الزوار من القيام بزيارات افتراضية بتقنية ثلاثية الأبعاد لبعض المناطق السياحية".