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قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساريا

  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 20:05     الفئـة : اقتصــاد
قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساريا

الجزائر- تنهي جمعية البنوك و المؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية "لا يزال ساري المفعول"، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للجمعية وقعه مفوضها العام، السيد رشيد بلعيد.

و جاء في البيان أنه "على إثر الإدعاءات الكاذبة و التلاعب المشين لوسائل الاعلام المغربية, تنهي جمعية البنوك و المؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول و يحتفظ بصلاحيته الكاملة".

آخر تعديل على الأحد, 04 فيفري 2024 09:38
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قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية لا يزال ساريا
  أدرج يـوم : السبت, 03 فيفري 2024 20:05     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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