تأمينات: تنصيب عبد الحكيم براح مندوبا عاما للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين

الجزائر- أشرف رئيس وأعضاء الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على التنصيب الرسمي لعبد الحكيم براح بصفته مندوبا عاما جديدا لهذه الهيئة, حسبما أفاد به بيان للاتحاد.

و أوضح ذات البيان, أن حفل تنصيب السيد براح, الذي خلف السيد اوزان سيد علي, قد جرى بمقر الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين.

و أضاف المصدر ذاته, أن السيد براح كان قد تقلد مناصب عليا تنم عن "كفاءته و خبرته في هذا المجال", مؤكدا انه شغل قبل تنصيبه على راس الاتحاد, مناصب مختلفة, منها اطار مسير في الشركة الجزائرية للتأمينات و رئيس مدير عام للشركة الجزائرية للتامين و ضمان الصادرات.

كما سبق للمندوب العام الجديد للاتحاد الجزائري لشركات التامين و إعادة التامين, ان تولى منصب رئيس لجنة الحكامة المالية و السياسات الاقتصادية على مستوى المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, و كذلك رئيسا للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة, و رئيس المجلس العلمي للمعهد العالي للتأمينات و التسيير.

تجدر الإشارة أيضا, الى ان الاتحاد الجزائري لشركات التامين و إعادة التامين يعد جمعية مهنية تم انشاؤها في سنة 1995 و معتمدة من وزارة المالية و تمارس نشاطها على كامل التراب الوطني.

و تضم هذه الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين و كذلك فروع لشركات اجنبية تنشط في مجال التأمين و إعادة التأمين بكل اشكالها القانونية.