عرقاب يستقبل رئيس شركة " إتي باكير" فرع شركة "جنكيز القابضة التركية"

الجزائر- استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, رئيس شركة " إتي باكير" فرع شركة "جنكيز القابضة التركية", سيراف جنكيز, حيث بحث الطرفان سبل التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والمناجم, وفقا لما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطارات من الجانبين, تطرق الطرفان الى علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا في مجال الطاقة والمناجم وكذا فرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع والشركات التابعة لشركة جنكيز القابضة, لاسيما في مجال البنى التحتية الصناعية الطاقوية و المنجمية والطاقات المتجددة, وفقا للبيان.

وبهذه المناسبة عرض الوزير استراتيجية تطوير القطاع القائمة على بعث الاستثمارات في العديد من المجالات على غرار الطاقات الجديدة والمتجددة, مشيرا الى امكانيات الاستثمار والتعاون الهامة بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية.

وأضاف الوزير أن هذا يأتي في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للاستثمار, بالإضافة الى مستوى العلاقات الجيدة القائمة بين شركات القطاع والشركات التركية في مجال الطاقة والمناجم, حسب البيان.

من جهته, أعرب السيد جنكيز عن الاهتمام الكبير الذي تبديه "جنكيز القابضة" وفروعها للاستثمار بالجزائر وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية والطاقات المتجددة, وإنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا، من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة.

وفي هذا الاطار, يضيف البيان, تم عقد أول لقاء مع مسؤولي "جنكيز القابضة" مع إطارات القطاع المنجمي لتعميق التشاورات وتحديد مشاريع ملموسة في مجال الاستغلال المنجمي.