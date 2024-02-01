نفط: الجزائر على استعداد لمواصلة خفض انتاجها لما بعد 31 مارس

الجزائر- اكدت وزارة الطاقة و المناجم في بيان لها اليوم الخميس, ان الجزائر على استعداد لمواصلة خفض انتاجها النفطي لما بعد 31 مارس المقبل, بالتشاور مع البلدان الأخرى لأوبك+, من اجل مواجهة تطورات السوق الدولية.

و أوضح ذات البيان, ان "الجزائر على استعداد بعد ال31 مارس 2024 و بالتشاور مع شركائها في اعلان التعاون, لمواصلة الجهد الاضافي و اتخاذ التدابير الضرورية اللازمة اذا استدعت ظروف السوق النفطية ذلك".

كما تمت الإشارة الى ان الجزائر قد قامت بشكل ارادي بخفض إضافي لإنتاجها ب51.000 برميل في اليوم, ابتداء من الفاتح يناير 2024, لفترة أولية من ثلاثة اشهر, و ذلك, طبقا للالتزام الذي اتخذ في 30 نوفمبر 2023.

و خلص بيان الوزارة في الأخير, الى التأكيد, بان "تنفيذ هذا القرار ينم عن التزام الجزائر المتواصل تجاه استقرار و توازن سوق النفط العالمية".