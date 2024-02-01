قمة منتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر: فرصة هامة للتشاور من أجل الحفاظ على إستقرار سوق الغاز

و أوضح السيد حمادة بوجمعة على أمواج الإذاعة الجزائرية, ان الهدف من قمة الجزائر لمنتدى البلدان المصدرة للغاز, يتمثل في "الاجتماع و التشاور من أجل الخروج برؤية موحدة, و يتعلق الأمر بضمان الامن الطاقوي في العالم و وضع استراتيجية طويلة الامد ترمي الى تجميع موارد البلدان الأعضاء و محاورة الشركاء بصوت موحد".
و أكد ذات الأكاديمي, ان البلدان الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز, تواجه اليوم "بلدان مستهلكة تتكتل في اطار مشتري واحد من اجل الحصول على أسعار غاز مناسبة لهم", مما يتطلب -حسب رايه- "خفض التوترات و ايجاد حلول تناسب البلدان المستهلكة و المنتجة من اجل الحفاظ على بعض الاستقرار في سوق الغاز و ضمان تنمية اقتصادية للبلدان المصدرة".
و أضاف أن "الجزائر ستحاول أيضا الالقاء بكل ثقلها كبلد ممون موثوق للغاز الطبيعي مشهود له في الساحة الطاقوية الدولية, من اجل ضبط العلاقات بين البلدان المنتجة و المستهلكة للغاز".
كما أشار ذات الجامعي, الى أن قمة الجزائر ستشكل فرصة لرؤساء دول و حكومات البلدان الرائدة في مجال الغاز لمناقشة التحديات الطاقوية و تطورات سوق الغاز و المسائل الهامة على غرار التكنولوجيا و الاستثمار و التمويل و الانتقال الطاقوي.
و فيما يتعلق بدور الجزائر كبلد ممون للغاز على المستوى الدولي, فقد اكد عميد كلية المحروقات و الكيمياء بان الجزائر تتوفر على كل المقومات من اجل المواجهة و الإستجابة للطلب الوطني و الدولي, مضيفا أن "بلدنا معروف كممون موثوق و مأمون لدى شركائه و اطراف أخرى".
و تابع يقول, ان "الجزائر تضمن على المستوى الداخلي الاحتياجات الغازية و تواصل الاستجابة للاحتياجات الدولية في اطار عقود موقعة مع شركائها و لن تجد صعوبة في الوفاء بعقودها, حيث تتوفر الجزائر على مقوم هام يتمثل في موثوقيتها و ديمومتها في تموين شركائها الجدد و القدماء بالغاز و تتوفر على امكانيات التوزيع و شبكة خاصة فيما يخص ناقلات الغاز الطبيعي المسال, مما يمنحها الامكانية و القدرة على المناورة للتصرف في أي وقت بطريقة مرنة و تلبية الاحتياجات في اسرع وقت".
و ذكر في هذا الخصوص, بان مجمع سوناطراك يتمتع بتقليد تصدير الغاز ليس فقط نحو أوروبا و انما كذلك التصدير خلال سنوات ال70 و ال80 على مسافات طويلة على غرار الولايات المتحدة و اليابان.
كما أكد أن "هناك طلب كبير على الغاز الطبيعي في الأسواق الآسيوية سيما في الصين و ماليزيا و اليابان حيث يمكن للجزائر أن تحصل على هذه الاسواق في إطار عقود طويلة الامد و هي تتوفر على جميع المقومات في مجال المردودية و الفوائد", مبرزا الخبرة التي اكتسبتها الشركة الوطنية في مجال تسويق المحروقات و امكانياتها في مجال التفاوض لإيجاد أسواق اخرى تمكنها من ضمان استمرارية تطورها.
أما على صعيد التكوين فقد اوضح ذات الاكاديمي, ان كلية المحروقات و الكيمياء بجامعة بومرداس, قد كونت منذ تدشينها سنة 1964 ازيد من 32.000 اطارا من بينهم 580 متخرجا من بلدان افريقية و عربية و من أمريكا اللاتينية و اسيا.