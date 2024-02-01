محروقات: اجتماع تشاوري بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات

الجزائر- عقدت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" و سلطة ضبط المحروقات اجتماعا تشاوريا من اجل تعزيز التنسيق في ممارسة مهامهما, حسبما افاد به اليوم الخميس بيان لوكالة "ألنفط".

و اوضح ذات المصدر, انه "تطبيقا لأحكام المادة 41 من قانون 19-13 فان لجان ادارة وكالتي المحروقات المتمثلتين في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سلطة ضبط المحروقات، برئاسة السيد مراد بلجهام و السيد رشيد نديل على التوالي, قد اجتمعتا يوم 31 يناير 2024, على مستوى مقرات وكالة "ألنفط" من اجل التشاور و تعزيز التنسيق في ممارسة صلاحياتهما و مهامهما الخاصة".