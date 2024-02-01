Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

أوبك+: عرقاب يشارك في الاجتماع ال52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 14:19     الفئـة : اقتصــاد
أوبك+: عرقاب يشارك في الاجتماع ال52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

الجزائر - شارك وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك والغير أوبك (جي ام ام سي)، بحضور، الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات واطارات من الوزارة, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع "الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير, كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهر ديسمبر 2023", يضيف ذات المصدر.

وفي نهاية الاجتماع, يقول البيان, أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن "دول أوبك+ تراقب بعناية وباستمرار تطورات سوق النفط العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تثقل أساسياتها".

كما ناقش "المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما تباطؤ النشاط في البلدان الصناعية والانتعاش المعتدل في البلدان الناشئة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط على الرغم من توافر العرض على نطاق واسع في السوق".

"وتهدف القرارات المتخذة في 30 نوفمبر، الجماعية والمنفردة، بهدف تعديل إنتاج دول أوبك+ خلال العام الحالي، إلى تخفيف التقلبات بين العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط", يضيف الوزير.

كما ذكر السيد عرقاب أنه "وفقا لالتزام الجزائر، تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا ابتداء من الأول من جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر".

آخر تعديل على الخميس, 01 فيفري 2024 15:20
كلـمات مفتـاحيــة :
أوبك+: عرقاب يشارك في الاجتماع ال52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 14:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.01

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في فرض وقف إطلاق النار غير مبرر ومريب

24.02.01

هيومن رايتس ووتش تطالب دول العالم بمواصلة تمويل "الأونروا" لتفادي مجاعة في قطاع غزة

24.02.01

الكشافة الاسلامية الجزائرية تنظم المنتدى الوطني الكشفي الأول لتواصل الأجيال

24.02.01

وزير المالية يؤكد أن السكنات الوظيفية المخصصة للأساتذة الجامعيين غير قابلة للتنازل

24.02.01

تندوف: المنطقة الحرة للتبادل التجاري والصناعي ستكون بوابة نحو إفريقيا الغربية

24.02.01

الأونروا تحذر من توقف خدماتها في غزة نهاية شهر فبراير الجاري

الأكثــر قـراءة

24.01.31

الجزائر تشارك في إجتماع بسفارة فلسطين بلاهاي تقديرا لمبادرة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل…

24.01.31

امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا : مراجعة بيانات المسجلين ابتداء من غد الخميس

24.01.31

إجتماع مجلس الأمن: الجزائر تطالب مجددا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

24.01.31

عطاف يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر

24.01.31

مجلس الأمة يشارك في منتدى أممي حول تسريع تحقيق التمكين الإقتصادي للمرأة

24.01.31

الجزائر تمتلك كل المؤهلات اللازمة لتكون لسان حال القارة الافريقية