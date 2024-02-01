أوبك+: عرقاب يشارك في الاجتماع ال52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

الجزائر - شارك وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الخميس, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك والغير أوبك (جي ام ام سي)، بحضور، الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات واطارات من الوزارة, حسبما افاد به بيان للوزارة.

وناقش الوزراء خلال هذا الاجتماع "الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير, كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهر ديسمبر 2023", يضيف ذات المصدر.

وفي نهاية الاجتماع, يقول البيان, أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أن "دول أوبك+ تراقب بعناية وباستمرار تطورات سوق النفط العالمية، في ظل حالة عدم اليقين التي تثقل أساسياتها".

كما ناقش "المخاطر المرتبطة بالنمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما تباطؤ النشاط في البلدان الصناعية والانتعاش المعتدل في البلدان الناشئة، وهو ما قد يؤثر على الطلب على النفط على الرغم من توافر العرض على نطاق واسع في السوق".

"وتهدف القرارات المتخذة في 30 نوفمبر، الجماعية والمنفردة، بهدف تعديل إنتاج دول أوبك+ خلال العام الحالي، إلى تخفيف التقلبات بين العرض والطلب، بهدف تحقيق التوازن والاستقرار في سوق النفط", يضيف الوزير.

كما ذكر السيد عرقاب أنه "وفقا لالتزام الجزائر، تم تنفيذ تخفيض طوعي وإضافي لإنتاج النفط الخام بمقدار 51 ألف برميل يوميا ابتداء من الأول من جانفي 2024، وهذا لمدة 3 أشهر".