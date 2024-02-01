تربية المائيات: بداني يستقبل مستثمرين تضرروا من سوء الأحوال الجوية

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور رئيس الجمعية الوطنية لمربي المائيات وأعضاء من مكتب الجمعية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، ثمن السيد بداني الجهود المبذولة لتطوير هذه الشعبة مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك، من أجل وضع آليات مرنة لمرافقة المستثمرين في تربية المائيات.
وتم التطرق في ذات اللقاء إلى تسهيل حصول المستثمرين على قرض الاستغلال المدعم خاصة خلال السنوات الأولى من النشاط، وكذا الاستفادة خلال نفس الفترة من قرض الاستثمار المدعم بدون فوائد، لفترة تمتد من خمس إلى سبع سنوات.
كما تقرر من جانب اخر فتح نقاش مع شركات التأمين من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الشعبة، إضافة إلى دراسة انشغالات مستثمري تربية المائيات فيما يخص ظروف عملهم على مستوى موانئ الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة النقل.
وأكد الوزير بالمناسبة على "المكانة التي توليها الحكومة لتطوير شعبة تربية المائيات كمكمل لنشاط الصيد البحري من أجل خلق الوفرة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني"، وفقا للبيان.