Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تربية المائيات: بداني يستقبل مستثمرين تضرروا من سوء الأحوال الجوية

  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 08:13     الفئـة : اقتصــاد
تربية المائيات: بداني يستقبل مستثمرين تضرروا من سوء الأحوال الجوية

الجزائر -  استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، مجموعة من المستثمرين في شعبة تربية المائيات البحرية، تعرضت أقفاصهم العائمة لأضرار من جراء سوء الأحوال الجوية على مستوى ولايتي بجاية وبومرداس، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور رئيس الجمعية الوطنية لمربي المائيات وأعضاء من مكتب الجمعية والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، ثمن السيد بداني الجهود المبذولة لتطوير هذه الشعبة مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك، من أجل وضع آليات مرنة لمرافقة المستثمرين في تربية المائيات.

وتم التطرق في ذات اللقاء إلى تسهيل حصول المستثمرين على قرض الاستغلال المدعم  خاصة خلال السنوات الأولى من النشاط، وكذا الاستفادة خلال نفس الفترة من قرض الاستثمار المدعم بدون فوائد، لفترة تمتد من خمس إلى سبع سنوات.

كما تقرر من جانب اخر فتح نقاش مع شركات التأمين من أجل الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الشعبة، إضافة إلى دراسة انشغالات مستثمري تربية المائيات فيما يخص ظروف عملهم على مستوى موانئ الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأكد الوزير بالمناسبة على "المكانة التي توليها الحكومة لتطوير شعبة تربية المائيات كمكمل لنشاط الصيد البحري من أجل خلق الوفرة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني"، وفقا للبيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
تربية المائيات: بداني يستقبل مستثمرين تضرروا من سوء الأحوال الجوية
  أدرج يـوم : الخميس, 01 فيفري 2024 08:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.02.01

ورقلة: إحصاء أزيد من 9000 طائر مائي مهاجر ما بين 16 و29 يناير 2024

24.02.01

القرض الشعبي الجزائري: تعبئة موارد مالية تناهز 35 مليار دج عبر خدمات الصيرفة الإسلامية

24.02.01

تربية المائيات: بداني يستقبل مستثمرين تضرروا من سوء الأحوال الجوية

24.01.31

الجزائر تمتلك كل المؤهلات اللازمة لتكون لسان حال القارة الافريقية

24.01.31

تقرير أممي: تعافي غزة من التدمير الاقتصادي غير مسبوق سيستغرق عقودا

24.01.31

إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري يراد منه تنفيذ المزيد من الجرائم…

الأكثــر قـراءة

24.01.31

الجزائر تشارك في إجتماع بسفارة فلسطين بلاهاي تقديرا لمبادرة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل…

24.01.31

إجتماع مجلس الأمن: الجزائر تطالب مجددا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

24.01.31

امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا : مراجعة بيانات المسجلين ابتداء من غد الخميس

24.01.31

اجتماع الحكومة: دراسة عروض تخص عدة قطاعات

24.01.31

إحباط محاولات إدخال أزيد من 12 قنطارا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب خلال أسبوع

24.01.31

عطاف يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر