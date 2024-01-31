أوبك+: عرقاب يشارك غدا الخميس في الاجتماع ال52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

الجزائر تشدد على التطبيق الفوري لقرار محكمة العدل الدولية لحماية الشعب الفلسطيني -

ايليزي: تزويد قرية بالكهرباء 100% شمسية -

صيد بحري و تربية المائيات: المركز الوطني للبحث و التنمية يتعزز بحاضنة حاصلة على علامة اللجنة الوطنية لتصنيف المؤسسات الناشئة -

غزة: دبلوماسيون يشيدون بدعوة الجزائر للإجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول قرارات العدل الدولية -

تنظيم الطبعة الثالثة للمعرض الدولي لصناعة المشروبات والأغذية السائلة من 4 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة -

كرة القدم/دورة فيفا-2024: الجزائر تواجه بوليفيا يوم 22 مارس بملعب 5 جويلية -

كرة القدم/كأس الجزائر (الدور32): عدة مواجهات واعدة في البرنامج -

كأس افريقيا للأمم 2023 : مواجهات قوية و مثيرة في الدور ربع النهائي -

إجتماع مجلس الأمن: الجزائر تطالب مجددا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة -

العدوان على غزة: إنطلاق أشغال الإجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن قرار محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني -

سوناطراك: توقيع إتفاقية مع غراين ال ان جي لتعزيز إمدادات المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي المميع -

الجزائر تشارك في إجتماع بسفارة فلسطين بلاهاي تقديرا لمبادرة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية -

جيدو: الجزائر تحتضن ثلاث منافسات دولية كبرى نهاية شهر فبراير -

العدوان على غزة: قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة -

عطاف يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر -

وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بتشكيل فريق دولي ميداني للتحقيق في جرائم الاحتلال بغزة -

الجزائر ثاني أهم مصدر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي في 2023 -

المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران: أول تجربة لزرع خلايا جذعية ذاتية لعلاج مرض التصلب اللويحي المتعدد -

امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا : مراجعة بيانات المسجلين ابتداء من غد الخميس -