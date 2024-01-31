عرقاب يبحث مع مسؤول بالمفوضية الأوربية تعزيز التعاون الطاقوي

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, رئيس قسم شمال إفريقيا في الإدارة العامة للجوار بالمفوضية الأوروبية, فلوريان ارماكورا, حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات الطاقة, وفقا لما افاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور اطاراتها وسفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر, تطرق الجانبان الى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة, وفقا للبيان.

وشكل اللقاء فرصة لمراجعة التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي الطاقوي وافاق تعزيزه ولاسيما فيما يخص تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي, الطاقات المتجددة, تطوير الهيدروجين والانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية وترقية ودعم الاستثمار في هذه المجالات.

وتمت مناقشة أوجه أخرى للتعاون على غرار تسويق الغاز الطبيعي والحد من انبعاثات الميثان في صناعة الغاز, وكذا الربط الكهربائي بين الجزائر وبلدان الاتحاد الأوروبي, بالإضافة الى التأكيد على أهمية مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين South2 Corridor لربط الجزائر وأوروبا عبر إيطاليا, المانيا والنمسا من اجل تصدير هذا المورد في المستقبل.

وبالمناسبة, قدم الوزير لمحة عامة حول مختلف برامج القطاع لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة, تطوير انتاج الغاز الطبيعي والكهرباء وتحلية مياه البحر, مرحبا بالتقدم المسجل في عملية الشراكة, بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة بين الخبراء, والتي تساهم في تحسين الفهم المتبادل حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك, حسب المصدر.

كما تباحث الجانبان سبل توسيع التعاون في مجال استكشاف وإنتاج واستخدام الموارد المنجمية النادرة, لاسيما التي تدخل في صناعة تركيب المكونات لإنتاج أو تخزين الطاقة المتجددة.

من جهته, رحب السيد ارماكورا بالتقدم المحرز من خلال اللقاءات والتبادلات المختلفة, مؤكدا على مواصلة الحوار والشراكة الاستراتيجية مع الجزائر لإدراج مواضيع أخرى هامة في مجال الطاقة من أجل منفعة متبادلة.