سوناطراك: توقيع اتفاقية مع غراين ال ان جي لتعزيز إمدادات المملكة المتحدة بالغاز الطبيعي المميع

الجزائر - وقعت سوناطراك اليوم الاربعاء اتفاقية لمدة 10 سنوات مع شركة غراين ال ان جي, بهدف توسيع قدرات تخزين وإعادة إمداد بالغاز الطبيعي المميع الجزائري على المدى الطويل, على مستوى المحطة التابعة لهذه الشركة البريطانية, وذلك اعتبارا من يناير 2029.

و جاء في بيان لسوناطراك أن الاتفاقية من شأنها رفع قدرة الاستيراد بهذه المحطة البريطانية إلى 125 جيغاوات ساعي يوميا (ما يعادل 3 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المميع).

و تعتبر هذه الاتفاقية الأولى التي توقع في إطار عملية المزاد التنافسي التي أطلقتها شركة غراين ال ان جي في سبتمبر 2023, حسب بيان سوناطراك الذي أكد بأن "نجاح عملية المزاد هذه يضمن مستقبل أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المميع في أوروبا خلال العقد المقبل".

و تعرف محطة غراين للغاز الطبيعي المميع, الواقعة بجزيرة غراين (شرق لندن), حاليا أشغال توسعة قصد تخزين وضمان الإمداد بالكميات اللازمة من الغاز, لتلبية ما مقداره 33 بالمائة من احتياجات المملكة المتحدة من هذه المادة الطاقوية, يضيف البيان.

و شهدت المملكة المتحدة زيادة كبيرة في واردات الغاز الطبيعي المميع, تزامنا مع تنويع أوروبا لمصادر إمداداها بهذا المورد.

و في هذا الإطار, اعتبرت رئيسة شركة ناشيونال غريد فنتشرز, كاتي جاكسون, أن هذا اليوم يمثل "مرحلة هامة أخرى في سبيل ضمان الأمن الطاقوي للمملكة المتحدة, حيث تكتسي واردات الغاز الطبيعي المميع دورا حيويا في ضمان حصول المملكة على الغاز الذي تحتاجه, في الوقت الذي تحتاج إليه, من خلال توفير إمدادات مرنة وموثوقة من الغاز لتدفئة بيوت المواطنين وكذا دعم نمو إنتاج الطاقات المتجددة".

و صرحت السيدة جاكسون -حسبما ورد في البيان- أن "هذه الاتفاقية تضمن استمرار محطة غراين في الاستفادة من قائمة متنوعة من الموردين على مستوى حوض الأطلسي,

إذ اعرب عن سعادتي بإبداء سوناطراك, مجددا, التزامها طويل الأمد تجاه محطة غراين ذات المستوى العالمي التي يعتمد عليها المستهلكون في المملكة المتحدة, كما أتطلع إلى مواصلة علاقة العمل مع سوناطراك في السنوات القادمة".

من جهته, عبر نائب الرئيس المكلف بنشاط التسويق بسوناطراك, معيوف بلقاسم, -حسب البيان- عن أمل الشركة الجزائرية في أن يستمر الغاز الطبيعي المميع في لعب دور أساسي في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وضمان إمدادات الطاقة عبر جميع أنحاء العالم.

و أضاف أنه من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية, "نعرب عن رغبتنا في تعزيز مكانتنا كشريك طويل الأمد لشركة غراين ال ان جي, وكمساهم مميز في ضمان أمن إمدادات الغاز للمملكة المتحدة".

و علاوة على ذلك, توفر الاتفاقية لسوناطراك إمكانية "ولوج مضمون" إلى أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المميع في أوروبا, مما يساهم في تعزيز استراتيجية التسويق طويلة المدى لسوناطراك فيما يتعلق بتنويع أسواقها للغاز الطبيعي المميع, حسب تصريحات المسؤول الواردة في البيان.