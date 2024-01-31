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تنظيم الطبعة ال10 من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية من 5 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 16:41     الفئـة : اقتصــاد
تنظيم الطبعة ال10 من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية من 5 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة

الجزائر- ستنظم الطبعة ال10 من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية من 5 إلى 7 فبراير بقصر المعارض-الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، حسبما أكده المنظمون الذين يتوقعون تسجيل أزيد من 4.000 زائر مهني لإكتشاف أخر ما توصل إليه هذا القطاع.

في هذا الصدد, أوضحت السيدة فريال بشيري, مسؤولة المؤسسة المنظمة للحدث "ايزيفيرس الجيريا", خلال ندوة صحفية, ان هذا الصالون المنظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و مركز البحث في التكنولوجيا الحيوية و الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة, و المركز الوطني لليقظة الصيدلانية و يقظة المواد, و كذا عديد الهيئات و المخابر في هذا المجال, سيعرف مشاركة اكثر من 250 عارضا يمثلون 20 بلدا من بينهم المانيا و إيطاليا و الصين و الهند و اسبانيا و مصر و تونس.

و أضافت, ان طبعة 2024 من الصالون تطمح الى المساهمة في تنشيط الإنتاج الوطني للأدوية عبر السماح للصناعيين في مجال الادوية الذين سيزورون الصالون بالالتقاء بمئات مموني التجهيزات و التكنولوجيا الصيدلانية, من بين العارضين.

كما أشارت المسؤولة ذاتها, الى ان هذه التظاهرة ستقترح على مهنيي القطاع "عروضا هامة من المدخلات الصيدلانية" سيما عبر اخر التجهيزات في مجال خطوط    الإنتاج و التوضيب و التغليف و أنظمة معالجة الهواء و مفاعلات التكنولوجيا الحيوية و المساهمة في تلبية الطلب المحلي المتنامي على تجهيزات المخابر و المراقبة و الإنتاج. كما سيشكل المعرض, لمهنيي الصناعة الصيدلانية فرصة لتوسيع شبكاتهم و اقامة شراكات و زيادة نشاطاتهم التجارية.

و سيتم خلال مدة المعرض الذي سيدوم ثلاثة أيام, تنظيم محاضرات و ندوات ينشطها خبراء في المجال, و تخص الاطار القانوني و تطور المكملات الغذائية و إنتاج أدوية مرض السرطان في الجزائر و كذلك صناعة مواد التجميل.

آخر تعديل على الأربعاء, 31 جانفي 2024 16:49
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تنظيم الطبعة ال10 من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية من 5 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 16:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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