تنظيم الطبعة ال10 من الصالون الدولي للصناعة الصيدلانية من 5 إلى 7 فبراير بالجزائر العاصمة

في هذا الصدد, أوضحت السيدة فريال بشيري, مسؤولة المؤسسة المنظمة للحدث "ايزيفيرس الجيريا", خلال ندوة صحفية, ان هذا الصالون المنظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية و مركز البحث في التكنولوجيا الحيوية و الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة, و المركز الوطني لليقظة الصيدلانية و يقظة المواد, و كذا عديد الهيئات و المخابر في هذا المجال, سيعرف مشاركة اكثر من 250 عارضا يمثلون 20 بلدا من بينهم المانيا و إيطاليا و الصين و الهند و اسبانيا و مصر و تونس.

و أضافت, ان طبعة 2024 من الصالون تطمح الى المساهمة في تنشيط الإنتاج الوطني للأدوية عبر السماح للصناعيين في مجال الادوية الذين سيزورون الصالون بالالتقاء بمئات مموني التجهيزات و التكنولوجيا الصيدلانية, من بين العارضين.

كما أشارت المسؤولة ذاتها, الى ان هذه التظاهرة ستقترح على مهنيي القطاع "عروضا هامة من المدخلات الصيدلانية" سيما عبر اخر التجهيزات في مجال خطوط الإنتاج و التوضيب و التغليف و أنظمة معالجة الهواء و مفاعلات التكنولوجيا الحيوية و المساهمة في تلبية الطلب المحلي المتنامي على تجهيزات المخابر و المراقبة و الإنتاج. كما سيشكل المعرض, لمهنيي الصناعة الصيدلانية فرصة لتوسيع شبكاتهم و اقامة شراكات و زيادة نشاطاتهم التجارية.