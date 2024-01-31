سكن: الاتفاق على مرافقة الأخصائيين الصينيين لمشروعي المدينتين الجديدتين بوغزول والمنيعة

وجرى لقاء السيد بلعريبي مع وزير السكن والتحسين الحضري والريفي لجمهورية الصين الشعبية على هامش ترأسه لأشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني المنعقدة أمس الثلاثاء ببكين.
ووفقا للمصدر ذاته، كان اللقاء فرصة لتقييم ما تم التوصل إليه والتنسيق ما بين الطرفين، بعد اللقاء الذي جمع الوزيرين بتاريخ 20 يوليو 2023 بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى جمهورية الصين الشعبية.
كما تم التطرق إلى مختلف المواضيع التي تمت مناقشتها من طرف الأخصائيين في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، حيث" اتفق الطرفان على مرافقة الأخصائيين من قطاع السكن لجمهورية الصين الشعبية للمشاريع المتفق عليها لا سيما مشروعا المدينتان الجديدتان قيد الإنجاز في الجزائر (بوغزول-المنيعة)، بالإضافة إلى مرافقة الخبراء الصينيين لنظرائهم الجزائريين لتحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل RPA"، يضيف البيان.
من جهة أخرى، تنقل السيد بلعريبي رفقة سفير الجزائر بالصين إلى المدينة الجديدة "سيون آن Xiong An" والتي تبعد 105 كم عن العاصمة الصينية "بكين" والتي من المفترض أن تستقطب 5 ملايين نسمة، أين قدمت للوزير شروحات حول التكنولوجيا المنتهجة في بناء وتهيئة هذه المدينة التي من شأنها فك الخناق عن العاصمة "بكين"، حسب البيان.
وبالمناسبة، ألح السيد بلعريبي على "ضرورة تبادل الخبرات خاصة وأن الجزائر بصدد تشييد مدن جديدة استعملت فيها تكنولوجيا جد متطورة كمدينة بوغزول، المنيعة وحاسي مسعود"، يقول البيان.
والى جانب ذلك، قام الوزير بزيارة أكاديمية الفلاحة والغابات حيث تم استقباله من طرف وفد من الباحثين على رأسهم رئيس الأكاديمية "يان جي يي"، أين طاف بمختلف أجنحة وأقسام هذه الأكاديمية ذات المستوى العالمي و قدمت له شروحات متعلقة بالطرق الحديثة والتكنولوجيا المستعملة في المجال الزراعي وإدماج الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.
كما تنقل السيد بلعريبي إلى مزرعة نموذجية أين قدمت له شروحات حول آخر التطورات العلمية المتعلقة بإنتاج بذور القمح في مناخ جاف.
واختتمت الزيارة باجتماع ترأسه السيد بلعريبي ومدير الأكاديمية، حيث تباحث الطرفان سبل التعاون ونقل التكنولوجيا مع إمكانية تكوين إطارات جزائرية، ما سيسمح بمحاكاة التكنولوجيا المستعملة في الصين، يضيف البيان.