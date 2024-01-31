اجتماع الحكومة: عرض حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي

وجاء في البيان : "استمعت الحكومة إلى عرض حول الاستراتيجية الوطنية لإنتاج وتخزين الوقود في إطار الأمن الطاقوي، الرامية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لقدرات التكرير وتطويرها والاستجابة بصفة استباقية للطلب المتزايد على هذه المادة، فضلا عن تنويع الصادرات، وذلك وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 جانفي الجاري".
وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أكد، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 7 جانفي الجاري، على الأهمية الاقتصادية لمشروع إنجاز مشروع المحطة الجديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، أين دعا إلى "الإسراع في الإنجاز، لبدء الاستغلال، تقوية للإنتاج الوطني من البنزين والمازوت، والتوجه نحو تصديرهما".
وجاء هذا بعد عرض حول مشروع إنجاز محطة جديدة لتكرير البترول بحاسي مسعود، حيث شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر "أنهت خلال السنوات الأربع الأخيرة عهد استيراد كل أنواع البنزين، بما في ذلك وقود الطائرات، وأنه يتعين على قطاع الطاقة المواصلة على هذا النهج، مثمنا المجهودات المبذولة في هذا الباب''.