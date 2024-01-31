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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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اجتماع الحكومة: دراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 12:58     الفئـة : اقتصــاد
اجتماع الحكومة: دراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل 

الجزائر - درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، عددا من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التضامن الوطني وتموين وتنظيم السوق، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح ذات المصدر أن اجتماع الحكومة "خصص لدراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ تدابير التضامن الوطني وتموين وتنظيم السوق ووفرة المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب التسيير العقلاني للموارد المائية وشروط النظافة وحسن سير مختلف المرافق والخدمات العمومية".

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اجتماع الحكومة: دراسة عدد من العروض القطاعية المتعلقة بالتحضير لشهر رمضان الفضيل 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 12:58     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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