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عرقاب يترأس اجتماعيا تنسيقيا مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري حول تطوير القطاع المنجمي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 08:07     الفئـة : اقتصــاد
عرقاب يترأس اجتماعيا تنسيقيا مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري حول تطوير القطاع المنجمي

الجزائر- ترأس وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, و رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, اجتماعا تنسيقيا تباحثا خلاله سبل تعزيز التعاون لبعث وتطوير النشاط المنجمي في الجزائر, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء, الذي جرى بمقر الوزارة بحضور إطاراتها وأعضاء من المجلس ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية, بحث الطرفان الوضعية الحالية للنشاط المنجمي في الجزائر, مع إبراز الإمكانات المتوفرة والتحديات التي يتعين مواجهتها, وفقا للمصدر ذاته.

كما ركزت المناقشات خلال اللقاء -حسب البيان -على "الاستراتيجية المسطرة والخطط المنتهجة لتحفيز الاستثمار بالقطاع المنجمي المزمع تنفيذها, لاسيما فيما يخص الدراسات الجيولوجية, البحث والاستكشاف والاستغلال المنجمي, وكذا الصناعة التحويلية المنجمية".

وفي هذا الإطار, "قرر الطرفان تعزيز التعاون وتكثيف المشاورات لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات, من خلال عقد لقاءات تشاورية وتكثيف اللقاءات لتحديد الآليات الفعالة من أجل العمل لترقية الاستثمارات الوطنية وكذا الأجنبية, بهدف تحقيق تنمية مستدامة في القطاع المنجمي الجزائري", وفق بيان الوزارة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 جانفي 2024 20:34
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عرقاب يترأس اجتماعيا تنسيقيا مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري حول تطوير القطاع المنجمي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 31 جانفي 2024 08:07     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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