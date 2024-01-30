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الجوية الجزائرية: تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، تخفيضات بـ 50 بالمائة للجالية الجزائرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 12:22     الفئـة : اقتصــاد
الجوية الجزائرية: تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، تخفيضات بـ 50 بالمائة للجالية الجزائرية

الجزائر - أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن تخفيض استثنائي يصل الى 50 بالمائة في أسعار الرحلات الدولية نحو الجزائر، لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، في الفترة الممتدة من 10 مارس إلى 13 أبريل القادم، تزامنا مع شهر رمضان المعظم، وهذا تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة الوطنية، أمين أندلسي، لوأج أن "هذا التخفيض الاستثنائي الخاص بشهر رمضان مخصص لأفراد الجالية الوطنية المقيمين بالخارج لتمكينهم من قضاء الشهر الكريم بالجزائر والحفاظ على  أواصر التواصل مع عائلاتهم، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".

كما أبرز السيد أندلسي أن هذا العرض متاح للمسافرين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، على مستوى جميع وكالات الخطوط الجوية الجزائرية والوكالات الوسيطة وتطبيقات الحجز والموقع الرسمي للشركة، مضيفا أن "هذا العرض الترويجي صالح فقط للرحلات المحجوزة (ذهاب-اياب) خلال الفترة الممتدة من 10 مارس إلى 13 أبريل المقبل نحو الجزائر عبر الشبكة الدولية".

جذير بالذكر أن رئيس الجمهورية كان قد التزم، في خطابه للأمة، ألقاه خلال أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، شهر ديسمبر الماضي، بتخفيض 50 بالمائة في سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من أجل تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بالجزائر وأيضا لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم.

آخر تعديل على الثلاثاء, 30 جانفي 2024 12:36
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الجوية الجزائرية: تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، تخفيضات بـ 50 بالمائة للجالية الجزائرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 30 جانفي 2024 12:22     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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