أشغال عمومية : رصد 60 مليار دج لصيانة الطرقات خلال سنة 2024

الجزائر - أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، حرص وزارته على إعطاء الأولوية خلال السنوات المقبلة لعمليات صيانة الطرقات للمحافظة عليها موازاة مع تطويرها, مبرزا أن هذا المحور الهام من نشاط القطاع سيستفيد هذه السنة من تمويل مالي ب60 مليار دج.

جاء هذا خلال إشراف السيد رخروخ على افتتاح أشغال تجمع مدراء الاشغال العمومية للولايات، نظم بمقر المدرسة العليا للفندقة و الاطعام بعين البنيان، بحضور إطارات القطاع على المستوى المركزي و الرؤساء المدراء العامين للمجمعات والشركات التابعة لها والهيئات تحت الوصاية.

وبهذه المناسبة, شدد الوزير على المحافظة على الطرقات وكل المنشآت القاعدية بعد إنجازها من خلال إعطاء الأهمية لعمليات الصيانة، مرورا بتثمين الموارد البشرية وتوسيع استعمال المكننة والتجهيزات الحديثة.

وذكر ان طول شبكة الطرق يبلغ حاليا 141.503 كلم، منها حوالي 8.896 كلم من الطرق السريعة و السيارة، كما تضم هذه الشبكة العديد من المنشآت الفنية منها 11.653 جسرا و48 نفقا.

و كشف الوزير عن أن وزارته بصدد التحضير لإطلاق أنشطة هياكلها التكوينية الجديدة على غرار مدرسة المهن بمدينة الجلفة والمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله بالعاصمة، وكذا المركز الوطني لمراقبة الجودة بولاية عين الدفلى.

من جهة اخرى, أكد السيد رخروخ على ضرورة تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و رقمنة القطاع من خلال إطلاق بوابة رقمية للوزارة ستسمح بتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للاستفادة من خدمات القطاع، مع تجسيد نظام معلوماتي يسمح بمتابعة مختلف المشاريع قيد الإنجاز على غرار الطرق و الطرق السيارة و المنشآت البحرية و المطارية و منشآت السكة الحديدية.

وفيما يخص الاستثمارات في مجال السكك الحديدية, اكد ان القطاع يعمل على مضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها و ازدواجيتها وكهربتها وتجهيزها بالأنظمة الحديثة في اطار مخطط وطني يهدف إلى ربط جميع مناطق الوطن لتصل الشبكة إلى 15.000 كلم على المدى الطويل.

كما ذكر ببرنامج تطوير خطوط السكك الحديدية المنجمية الجديدة، التي ستلبي حاجيات نقل الفوسفاط في شرق البلاد ونقل خام الحديد من مناجم غار جبيلات في المنطقة الجنوبية الغربية للبلاد.

واسدى الوزير بالمناسبة بعض التعليمات للمدراء و الاطارات المركزية و المحلية من اجل تحسين قواعد التسيير الإداري و تسيير المشاريع وتحسين الخدمة العمومية, لا سيما فيما يتعلق باحترام قواعد اعداد دفاتر الشروط و تكريس الشفافية في اختيار شركات الانجاز التي تتمتع بالإمكانيات و وسائل الانجاز واحترام النصوص المسيرة للمحاسبة.

كما أكد على الحرص على اكتمال المشاريع باحترام مختلف مراحل الدراسات قبل تسجيلها طبقا لأحكام المرسوم المتعلق بالنفقات العمومية لتفادي اللجوء إلى عمليات إعادة تقييم تراخيص البرامج.

و شدد الوزير على اطلاق البرامج التنموية التي اقرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لفائدة بعض الولايات في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لاسيما إنجاز وتطوير شبكة الطرقات بولاية الجلفة واستكمال البرنامج الجاري إنجازه بولاية تيسمسيلت وكذا مختلف المشاريع المتعلقة ببرنامج تنمية المناطق الحدودية.

وخلال ندوة صحفية على هامش اللقاء، اوضح السيد رخروخ أن القطاع سيعمل، في اطار تحسين صيانة الطرقات، على ازالة الممهلات التي توضع بطريقة عشوائية ولا تتوافق مع الشروط والمعايير المعمول بها، في اطار قرار وزاري مشترك مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية يحدد شروط و معايير انجاز الممهلات على مستوى الطرقات الولائية و البلدية.

كما كشف عن اقتناء تجهيزات مراقبة وزن و حمولات الشاحنات لمحاربة الحمولة الزائدة بهدف الحفاظ على الطرقات لاسيما الطريق السيار شرق-غرب، مبرزا ان هذه التجهيزات سيرافقها اتخاذ اجراءات ردعية ضد اصحاب الشاحنات الذين لا يحترمون الحمولة القانونية.

و في رده عن سؤال حول وضعية الطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية الجباحية بولاية بويرة, الذي عرف تدهورا و انزلاقا للتربة, كشف الوزير عن اطلاق مناقصة لتأهيله و صيانته.

وفيما يخص اجال انجاز خط السكك الحديدية المنجمية في اطار مشروع مناجم غار جبيلات, اكد السيد رخروخ أن المشروع سيتم استلامه في الاجال المتفق عليها، اي في غضون 30 شهرا.