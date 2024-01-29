القرض الشعبي الجزائري: انطلاق عملية بيع الأسهم ابتداء من غد الثلاثاء

الجزائر- تنطلق يوم غد الثلاثاء, عملية بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري, وذلك في إطار عملية فتح رأس مال البنك وإدراجه في البورصة, حسبما أفاد به اليوم الاثنين, بيان للبنك العمومي.

وتأتي هذه العملية "بعد حصول البنك على تأشيرة لجنة تنظيم ومراقبة عملية البورصة (كوسوب) رقم 01/2024 المؤرخة في 28 جانفي 2024", يضيف البيان.

واعتبر البيان بأن هذه الخطوة الأولى من نوعها, "تعكس إرادة السلطات العمومية لتحقيق الاستراتيجية المسطرة الهادفة الى تحسين القطاع المصرفي وتعزيز حوكمته, حيث جاءت هذه الأخيرة كرغبة حقيقية في إجراء إصلاحات عميقة في القطاع المصرفي وتنشيط السوق المالية".

وتسعى هذه المبادرة الى "تنشيط ديناميكية بورصة الجزائر وإعادة بعث نشاطها بهدف رفع مساهمتها في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد".

كما تهدف هذه العملية ايضا الى "تعزيز الشمول المالي للمستثمرين مما سيتيح لهم الفرصة كل حسب امكانيته للمشاركة في تمويل الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت تحقيق الأرباح والقيمة المضافة".

وتخص هذه العملية كل شرائح المجتمع سواء كانوا, أفراد, شركات او مستثمرين مؤسستين حيث يبلغ سعر السهم الواحد 2300 دينار جزائري.

وذكر البيان بأن عملية بيع الأسهم ستتم على مستوى كافة وكالات القرض الشعبي الجزائري ووكالات نقابة التوظيف (Syndicat de placement) المتمثلة في: بنك التنمية المحلية (BDL), بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR), البنك الوطني الجزائري (BNA), الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP)، بنك الجزائري الخارجي (BEA), سوسيتي جنرال الجزائر, وتيل ماركتس (TELL MARKETS ).

ولفت ذات البيان الى أن المذكرة الإعلامية (Notice d'Information) المتعلقة بفتح رأس المال متوفرة على الموقع الالكتروني للبنك العمومي www.cpa-bank.dz, مؤكدا أنه من خلال هذه المبادرة "يؤكد عزمه في عصرنة القطاع قصد تحفيز الاستثمار.