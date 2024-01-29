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مجمع "إيميتال": السيد عون يأمر بضرورة التنسيق بين الفروع ومواكبة التطورات 

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 10:15     الفئـة : اقتصــاد
مجمع &quot;إيميتال&quot;: السيد عون يأمر بضرورة التنسيق بين الفروع ومواكبة التطورات 

الجزائر - أسدى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، توجيهات لمسؤولي مجمع الحديد والصلب "إيميتال"، تقضي بضرورة التنسيق بين فروع المجمع والحرص على مواكبة التطورات في مختلف المجالات بغية النهوض بالقطاع، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، بيان للوزارة.

وجاء هذا خلال لقاء جمع السيد عون بمسؤولي المجمع، جرى أمس الأحد، والذي يدخل في إطار تقييم وضعية المجمعات الصناعية العمومية، يضيف ذات المصدر.

وخلال الاجتماع، الذي خصص للتطرق لمخطط عمل سنة 2024 لكل فرع وكذا المشاكل التي تعيق نشاطها، إستمع الوزير إلى مختلف الشروحات والعروض المقدمة من قبل الرؤساء المدراء العامون للفروع التابعة للمجمع.

وبالمناسبة، أكد السيد عون على "ضرورة التنسيق بين الفروع أكثر لتظافر الجهود وإيجاد الحلول المناسبة من أجل النهوض بهذا القطاع"، مشددا على "ضرورة إعتماد عقود النجاعة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة".

كما أسدى الوزير عدة توجيهات، على غرار ضرورة احترام آجال تسليم المشاريع مع التركيز أكثر على نسبة المردودية، الحرص على تخفيض التكاليف والعمل بعقلانية والتقليل من التبذير خاصة في بعض الفروع وكذا الحرص على مواكبة التطورات في مختلف المجالات، يقول البيان.

في الأخير، يضيف ذات المصدر، أكد السيد عون أن دائرته الوزارية "تعمل على مرافقة جميع هذه المجمعات العمومية بمختلف فروعها ومتابعة جميع المشاكل لإيجاد الحلول المناسبة، في أقرب وقت ممكن، وفق ما تسمح به القوانين، لجعل سنة 2024 سنة صناعية بامتياز، للرقي بالاقتصاد الوطني، تجسيدا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

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مجمع "إيميتال": السيد عون يأمر بضرورة التنسيق بين الفروع ومواكبة التطورات 
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 10:15     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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