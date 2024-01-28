Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المنتدى السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز يشكل حدثا هاما للدفاع عن طاقة الغاز الضرورية للانتقال الطاقوي

  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 08:04     الفئـة : اقتصــاد
المنتدى السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز يشكل حدثا هاما للدفاع عن طاقة الغاز الضرورية للانتقال الطاقوي

غرداية - أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم الأحد بغرداية، أن المنتدى السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز المقرر انعقاده نهاية فبراير المقبل بالجزائر يعد ''حدثا هاما للدفاع عن الطاقة الغازية، وهي طاقة أساسية للإنتقال الطاقوي''.

وأوضح الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية غرداية، أن "منتدى رؤساء الدول المصدرة للغاز يشكل فضاء للدفاع عن مصالح الدول الأعضاء التي تعمل من أجل الحفاظ على الغاز الطبيعي الذي يعتبر من أهم الموارد الأقل تلويثا  للبيئة وضروري في الإنتقال الطاقوي ''.

اقرأ أيضا :   الغاز الطبيعي المسال: الجزائر تصبح أول مصدر في افريقيا

وأشار السيد عرقاب الى أن "الغاز الطبيعي هو طاقة نظيفة"، مضيفا أن "هذه الطاقة التي تتطور تقنياتها من سنة إلى أخرى، مكن من استغلالها بشكل سليم مع مراعاة الحفاظ على البيئة".

وأردف قائلا '' إن رؤيتنا في هذا المجال تندرج في إطار الحد من استهلاك هذه الطاقة واستبدالها تدريجيا بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتجددة''، مذكرا بأنه "سيتم قريبا إطلاق محطات لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 3000 ميغاوات".

وأكد وزير الطاقة والمناجم '' أن الجزائر إلتزمت بتحسين فعالية الأداء البيئي لصناعة الغاز الطبيعي مما سيسمح بانتقال منصف وشامل وواقعي نحو اقتصاد مخفض لانبعاثات غاز الكربون".

آخر تعديل على الأحد, 28 جانفي 2024 20:33
كلـمات مفتـاحيــة :
المنتدى السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز يشكل حدثا هاما للدفاع عن طاقة الغاز الضرورية للانتقال الطاقوي
  أدرج يـوم : الإثنين, 29 جانفي 2024 08:04     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.29

البيض: وزير الداخلية يشرف على التنصيب الرسمي للوالي المنتدب للأبيض سيدي الشيخ

24.01.29

المنتدى السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز يشكل حدثا هاما للدفاع عن طاقة الغاز الضرورية…

24.01.28

نقض اتفاق السلام بمالي: باماكو تجر الساحل نحو أزمة غير مسبوقة

24.01.28

ميلة : تراجع أنواع الطيور المهاجرة التي تقصد المناطق الرطبة

24.01.28

سطيف: إجراء لأول مرة عمليات جراحية دقيقة بالمنظار تخص سرطان الكبد

24.01.28

البرلمان العربي: قرار بعض الدول تعليق تمويلها للأونروا تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني

الأكثــر قـراءة

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.25

السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.25

وزير الاتصال يناقش الشبكة الرمضانية مع المديرين العامين للإذاعة والتلفزيون

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون