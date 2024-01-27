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أدوية: الوزارة تؤكد وفرة الدواء المضاد للتخثر "اسينوكومارول 4 ملغ"

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 17:22     الفئـة : اقتصــاد
أدوية: الوزارة تؤكد وفرة الدواء المضاد للتخثر &quot;اسينوكومارول 4 ملغ&quot;

الجزائر - اكدت وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني, اليوم السبت في بيان لها, وفرة الدواء المضاد للتخثر "أسينوكومارول 4 ملغ" (acenocoumarol 4mg)، الموصوف خاصة لبعض المرضى المصابين بأمراض القلب.

في هذا الصدد, فان مصالح الوزارة تشير الى وجود اكثر من 150.000 وحدة من هذا الدواء في السوق الوطنية منها 110.000 مخزنة و 40.000 علبة سلمت خلال الاسبوع الماضي, يضيف ذات المصدر.

كما تمت الاشارة, الى ان "مصدر الضغط على هذا الدواء راجع الى عوامل خارجية تتمثل في تعذر الحصول على المنتج الأصلي "سينتروم" عند الاستيراد, حيث اكدت الوزارة انها "اتخذت جميع التدابير اللازمة للحصول على المنتج الجنيس المستورد "نوفارول" من مصدر مختلف.

كما اشارت مصالح الوزارة في بيانها, انها "تواصل العمل بالتنسيق مع المؤسسات الصيدلانية من اجل تنويع مصادر التموين عند الاستيراد, و من اجل الإنتاج المحلي لهذا الدواء الأساسي".

وتابع بيان الوزارة, "اننا نؤكد بان ذات المتوج المستورد حاليا (نوفارول) بصدد التحول الى التصنيع المحلي, و ان بداية التصنيع متوقعة في شهر فبراير المقبل, بعد استكمال عملية المراقبة الضرورية و الحصول على قرار التسجيل من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية".

و خلصت وزارة الصناعة الصيدلانية, الى التأكيد بانها مستمرة في "مسعاها الشامل و التشاركي مع جميع الاطراف المعنية في السلسلة الصيدلانية و المصنعين و الموزعين و الاطباء و الصيادلة عبر مرصد اليقظة", و "مكافحة كل الممارسات التجارية غير المشروعة للمضاربة و البيع  المتزامن بغية الحفاظ على صحة المواطنين.

 

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 17:44
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أدوية: الوزارة تؤكد وفرة الدواء المضاد للتخثر "اسينوكومارول 4 ملغ"
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 17:22     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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