طاقة: عرقاب في زيارة عمل لولايات غرداية والأغواط والمنيعة يومي الاحد والاثنين

وسيكون الوزير مرفوقا خلال زيارته الميدانية, بإطارات من الوزارة والرؤساء المدراء العامين لمجمعات سوناطراك وسونلغاز, بالإضافة الى إطارات من القطاع, حسب المصدر ذاته.
وسيقوم خلال هذه الزيارة بوضع حيز الخدمة وإطلاق ومعاينة العديد من المنشآت الطاقوية على غرار المشاريع الغازية والمحطات الكهربائية, فضلا عن معاينة وإعطاء إشارة الانطلاق لمشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء, بالخصوص تلك المتعلقة بالساكنة والمستثمرات الفلاحية.
ويشرف السيد عرقاب أيضا على وضع حيز الخدمة, العديد من مشاريع مؤسسات القطاع المتعلقة بالصحة والتكوين, مع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز منشات ومشاريع أخرى, بالإضافة الى الوقوف على وضعية النشاطات والبحث المنجمي بهذه الولايات, وفقا للبيان.