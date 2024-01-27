Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

طاقة: عرقاب في زيارة عمل لولايات غرداية والأغواط والمنيعة يومي الاحد والاثنين

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 14:27     الفئـة : اقتصــاد
طاقة: عرقاب في زيارة عمل لولايات غرداية والأغواط والمنيعة يومي الاحد والاثنين

الجزائر - يقوم وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, يومي الأحد والاثنين المقبلين بزيارة عمل وتفقد لمشاريع القطاع في ولايات غرداية والأغواط والمنيعة, حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

وسيكون الوزير مرفوقا خلال زيارته الميدانية, بإطارات من الوزارة والرؤساء المدراء العامين لمجمعات سوناطراك وسونلغاز, بالإضافة الى إطارات من القطاع, حسب المصدر ذاته.

وسيقوم  خلال هذه الزيارة  بوضع حيز الخدمة وإطلاق ومعاينة العديد من المنشآت الطاقوية على غرار المشاريع الغازية والمحطات الكهربائية, فضلا عن معاينة وإعطاء إشارة الانطلاق لمشاريع الربط بالغاز الطبيعي والكهرباء, بالخصوص تلك المتعلقة بالساكنة والمستثمرات الفلاحية.

ويشرف السيد عرقاب أيضا على وضع حيز الخدمة, العديد من مشاريع مؤسسات القطاع المتعلقة بالصحة والتكوين, مع إعطاء إشارة انطلاق إنجاز منشات ومشاريع أخرى, بالإضافة الى الوقوف على وضعية النشاطات والبحث المنجمي بهذه الولايات, وفقا للبيان.

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 14:29
كلـمات مفتـاحيــة :
طاقة: عرقاب في زيارة عمل لولايات غرداية والأغواط والمنيعة يومي الاحد والاثنين
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 14:27     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.27

تموين السوق بالمواد الأساسية و مراجعة النظام التعويضي للأئمة و تنظيم المراقبة التقنية…

24.01.27

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.. الجزائر تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن حول قرار محكمة العدل…

24.01.27

طاقة: عرقاب في زيارة عمل لولايات غرداية والأغواط والمنيعة يومي الاحد والاثنين

24.01.27

إضراب ال8 أيام التاريخي: محطة فارقة أثبتت تلاحم الشعب الجزائري مع قيادته الثورية

24.01.27

تشغيل: أكثر من 2500 منصب معروض خلال الطبعة ال11 لصالون أمبلواتيك كونكت

24.01.27

انطلاق أشغال إنجاز رصيف منجمي بميناء عنابة "قبل نهاية فبراير المقبل"

الأكثــر قـراءة

24.01.24

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

24.01.24

السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

24.01.25

السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

24.01.24

السيد عطاف يجري لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه بنيويورك

24.01.24

الفريق أول شنقريحة يستقبل رئيس أركان جيش جمهورية سيراليون

24.01.25

الجزائر تمنح هبة من الأسمدة المخصبة لكينيا