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تشغيل: أكثر من 2500 منصب معروض خلال الطبعة ال11 لصالون أمبلواتيك كونكت

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 13:52     الفئـة : اقتصــاد
تشغيل: أكثر من 2500 منصب معروض خلال الطبعة ال11 لصالون أمبلواتيك كونكت

الجزائر - يقترح صالون التوظيف "أمبلواتيك كونكت" في طبعته ال11 التي انطلقت فعالياتها اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أزيد من 2500 عرض عمل في مختلف التخصصات والمستويات الدراسية.

ويمثل هذا الصالون الذي تنظمه من طرف وكالة التشغيل "أمبلواتيك" إلى غاية يوم غد الأحد بالقاعة البيضاوية التابعة للمركب الأولمبي, تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, فضاء للتواصل بين المؤسسات وطالبي العمل.

ويتوقع المنظمون أن يتجاوز عدد الزائرين 20 ألف زائر, بمعدل 10 الاف في اليوم, في حين يشارك في الصالون حوالي 100 عارض, من مؤسسات عمومية وخاصة ومؤسسات متعددة الجنسيات, تنشط على وجه الخصوص في مجالات المالية والبنوك, التأمينات, الصناعة والصناعة الصيدلانية.

وتعرض هذه الشركات فرصا للتشغيل والتكوين على مستواها, في مختلف التخصصات, مع تقديم الشروح والتوصيات اللازمة لفائدة طالبي العمل.

وإلى جانب ذلك, يحتضن الصالون "فضاء تكنولوجيا" يضم 20 عارضا يمثلون مؤسسات ناشئة ومدارس تكوين, لعرض أهم التطورات في مجال التشغيل, خاصة ما يتعلق بالمهن المستقبلية على غرار الذكاء الاصطناعي.

واستقبلت المؤسسات المشاركة في الصالون عددا معتبرا لطلبات العمل, لاسيما من طرف الشباب المتخرج حديثا من الجامعات أو معاهد التكوين المتخصصة, حيث يبحث معظمهم عن فرصتهم الأولى للعمل, حسبما لاحظته واج.

غير الصالون كان أيضا فرصة لعدد من المترشحين من أصحاب الخبرة, الذين يرغبون في تجربة عمل جديدة تثمن مكتسباتهم المهنية.

وعلى هامش هذا التظاهرة, تم تنظيم عدد من الورشات والمحاضرات نشطها اخصائيون في الموارد البشرية بهدف توجيه الباحثين عن العمل, وإعلامهم بمستجدات مجال التشغيل والمقاولاتية وبالأخص ما يتعلق بجهاز المقاول الذاتي.

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تشغيل: أكثر من 2500 منصب معروض خلال الطبعة ال11 لصالون أمبلواتيك كونكت
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 13:52     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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