الخطوط الجوية الجزائرية: عقد جلسة عمل مع الوكالات السياحية بورقلة لبحث تعزيز التعاون    

الجزائر - عقد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، جلسة عمل مع الوكالات السياحية بالمديرية الجهوية للشركة بورقلة و بعض الولايات المجاورة، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للشركة.

وأوضح البيان ان هذا اللقاء، الذي تم بحضور إطارات الشركة و رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة، سمح "لكل الأطراف بالحوار والتشاور بهدف تدعيم الشراكة وتعزيز التعاون، لاسيما عرض وشرح توقعات وتوجهات الوكالات السياحية التي تعتبر الشريك الأول للجوية الجزائرية، وكذا الاستماع إلى انشغالاتهم".