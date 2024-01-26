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الخطوط الجوية الجزائرية: عقد جلسة عمل مع الوكالات السياحية بورقلة لبحث تعزيز التعاون    

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 18:51     الفئـة : اقتصــاد
الخطوط الجوية الجزائرية: عقد جلسة عمل مع الوكالات السياحية بورقلة لبحث تعزيز التعاون    

الجزائر - عقد المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، جلسة عمل مع الوكالات السياحية بالمديرية الجهوية للشركة بورقلة و بعض الولايات المجاورة، لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين، حسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان للشركة.

وأوضح البيان ان هذا اللقاء، الذي تم بحضور إطارات الشركة و رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة، سمح "لكل الأطراف بالحوار والتشاور بهدف تدعيم الشراكة وتعزيز التعاون، لاسيما عرض وشرح توقعات وتوجهات الوكالات السياحية التي تعتبر الشريك الأول للجوية الجزائرية، وكذا الاستماع إلى انشغالاتهم".

كما أشار ذات المصدر ان هذا الاجتماع "يهدف إلى الاستفادة من تجارب هذه الوكالات، خصوصا في ظل التحديات التي يواجهها النقل الجوي و المنافسة بين شركات الطيران"، مبرزا "أن جلسات العمل مع الوكالات السياحية تسمح بتصور واقتراح منتجات لفائدة الزبون الجزائري و السواح في منطقة الجنوب".

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الخطوط الجوية الجزائرية: عقد جلسة عمل مع الوكالات السياحية بورقلة لبحث تعزيز التعاون    
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 18:51     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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