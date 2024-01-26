بيع أسهم القرض الشعبي الجزائري يخص المؤسسات والزبائن الجزائريين المقيمين بالوطن

و أبرز ذات المسؤول خلال إشرافه على تنشيط لقاء إعلامي جهوي حول فتح رأس البنك لدخول بورصة الجزائر بأن هذه العملية "الرائدة" في تاريخ المنظومة المالية الوطنية "ستمكن المتعاملين الاقتصاديين ومن خلالهم المستثمرين من الإسهام في تجسيد الحوكمة المالية والارتقاء بأداء المؤسسة البنكية" .

و سيتم في هذا الإطار -كما أضاف السيد قادري- تخصيص 30 بالمائة من رأس مال القرض الشعبي الجزائري للمتعاملين الاقتصاديين (1000 سهم على الأقل لكل مستثمر أو مؤسسة جزائرية موطنة داخل التراب الوطني ترغب في الاندماج في مسعى النجاعة المالية).

و يهدف بنك القرض الشعبي الجزائري من خلال سلسلة اللقاءات التي ينظمها تحسبا لانطلاق عملية فتح رأس ماله المرتقب يوم 30 يناير الجاري لتتواصل إلى غاية 28 فبراير المقبل إلى تحسيس المتعاملين الاقتصاديين وكذا زبائن البنك بالأهمية الاقتصادية لهذه العملية التي تحمل في طياتها آثارا إيجابية على المؤسسة الاقتصادية صاحبة الأسهم كما أوضح من جهته رئيس قسم تسيير القيم المنقولة بذات البنك بوعلام بن كراوش.