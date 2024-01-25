سونلغاز: السيد عجال يبحث سبل تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب للمجمع

الجزائر - استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, المدير العام لشركة "السويدي الكتريك الجزائر" ووفدا من الشركة الالمانية "نيومان أند أيسر", حيث تم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز مستوى الشراكات الخارجية لسونلغاز, حسب ما افاد به المجمع العمومي في بيان له.

واوضح المصدر نفسه, انه في إطار تطوير مستوى الشراكات الخارجية لسونلغاز وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي والقاري, استقبل السيد عجال المدير العام لشركة "السويدي الكتريك الجزائر", مصطفى الحلواني, على راس وفد من مسؤولي الشركة.

وتناول اللقاء, الذي تم على مستوى المديرية العامة لسونلغاز, بحث سبل تعزيز الشراكة بين المجمع العمومي وشركة "السويدي" المتخصصة في صناعة المنتوجات الكهربائية.

وفي هذا الاطار, عبر السيد الحلواني, "عن ارتياحه الكبير لمستوى التنسيق والعمل الجاد" الذي تم بذله خلال السنتين الماضيتين من قبل إطارات سونلغاز تحت قيادة المسؤول الأول على سونلغاز, السيد مراد عجال, حسب البيان.

كما أشاد ممثل مجموعة السويدي في الجزائر, باهتمام سونلغاز برفع نسبة الإدماج والتي فتحت "آفاق أكبر" للمستثمرين المحليين والأجانب في الجزائر.

وأبدى كذلك السيد الحلواني, يضيف ذات المصدر, اهتمام الإدارة العليا لمجموعة السويدي المصرية بتوسيع مستوى الشراكة مع مجمع سونلغاز من خلال عرض عدد من المشاريع الكبرى التي يرى أنها "ستعزز من مكانة سونلغاز قاريا وأوروبيا".

من جهته, أبدى الرئيس المدير العام لسونلغاز رضاه عن مستوى الشراكة مع شركة السويدي, مؤكدا أن سونلغاز تفتح أبوابها لكل المستثمرين الجادين.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم اقتراحها من الطرف المصري, أكد السيد عجال انه "لابد من عرضها ودراستها" في جلسات عمل خاصة ليتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا لمتطلبات السوق الجزائرية وسونلغاز.

وبالمناسبة, طالب الرئيس المدير العام لسونلغاز, مسؤول شركة السويدي الكتريك, بضرورة توفير الطلبيات الخاصة بكوابل الـ 220 كيلو فولط والملحقات "في أقرب الأجال", لتمكين شركات مجمع سونلغاز من تنفيذ عدد من مشاريعها الطاقوية, وهو الأمر الذي أبدى السيد الحلواني موافقته بشأنه, مؤكدا أنه "سيسهر شخصيا على توفير المنتوجات في الأجال المطلوبة".

وفي اجتماع اخر, استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز, وفدا عن الشركة "نيومان أند أيسر" يترأسه مدير المبيعات في منطقة إفريقيا, جيري روس.

وقد بحث اللقاء, الذي تم بحضور عدد من الإطارات المسيرة في الشركة الالمانية, فرص الشراكة والاستثمار بين الشركتين في مجال المعدات الطاقوية والحلول التكنولوجية وتطوير الهيدروجين.

وبالمناسبة, أبدى السيد عجال ترحيبه بالتعاون مع الشركة الألمانية, حيث اشاد "بالعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين".

من جهته, أعرب الطرف الألماني عن "الاهتمام الكبير" لمجمع "نيومان اند أيسر", حسب البيان, بالتعاون مع سونلغاز من خلال "تنفيذ مشاريع مشتركة قوية خاصة في ظل وجود مناخ استثماري ملائم ومستقر في الجزائر".

وعقب هذا اللقاء, تم عقد جلسة عمل جمعت عدد من الإطارات المسيرة في سونلغاز وأعضاء الوفد, حيث تم بحث مجالات الشراكة بين الطرفين.