صناعة السكر: تافاديس توقع على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الأمريكية رياسول

الجزائر- وقعت مؤسسة تافاديس المتخصصة في تكرير السكر في الجزائر وهي فرع تابع لمجمع مدار على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الأمريكية رياسول بهدف تطوير مشروع مندمج لصناعة السكر, حسبما أعلنه المجمع العمومي في بيان له اليوم الخميس.

وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة مساء أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة من طرف ممثلي الشركتين على هامش لقاء جمع بين مجمع مدار ووفد أعمال أمريكي يقوم بزيارة إلى الجزائر منذ 21 يناير، نظمه مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي لبحث فرص الاستثمار.

وأشار بيان مجمع مدار إلى أن "هذه الوثيقة ستضع أسس شراكة استراتيجية بين شركة تافاديس و رياسول و هي شركة مشهورة تنشط في منطقة تكساس في مجال الصناعة الغذائية".

كما أوضح المصدر ذاته أن الهدف هو تطوير مشروع متكامل بين الطرفين يمتد من زراعة الشمندر السكري "على نطاق واسع" و تحويله صناعيا من أجل انتاج "سكر أبيض جزائري 100% وفقا للمعايير الدولية".

ومن خلال هذه الشراكة " الاستراتيجية", تتطلع مؤسسة تافاديس إلى الولوج إلى أسواق تصدير جديدة وخاصة السوق الأمريكية.

وفيما يتعلق باللقاء بين مدار ووفد الاعمال الأمريكي, أكد المجمع العمومي في بيانه على الأهمية التي اكتستها التبادلات "المثمرة حول آفاق التعاون و الشراكة بين الطرفين".

و استنادا إلى ذات البيان, صرح الرئيس المدير العام لمجمع مدار, عمارة شرف الدين قائلا " نحن سعداء بالمحادثات التي أجريناها مع هذا الوفد رفيع المستوى الذي قدم من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يؤكد هذا التبادل الثري الإمكانات الكبيرة المتوفرة في مجال الاستثمار و المشاريع المشتركة بين مؤسساتينا في العديد من القطاعات الاستراتيجية".

من جهتهم, أعرب رجال الأعمال الأمريكيون عن اهتمامهم بالسوق الجزائرية و رغبتهم في دراسة كيفيات اطلاق شراكات صناعية و تكنولوجية جديدة مع مجمع مدار مما يسمح بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة, حسب البيان.

للعلم, تنشط تافاديس التي أسسها مجمع مدار سنة 2022 برأسمال أولي قدره 10 مليار دج, في مجال تكرير و انتاج و تسويق السكر (الأبيض والبني والسائل).

يذكر أن الشركة التي تمتلك مصفاة "حديثة للغاية" تتمتع بطاقة انتاج مختلطة ب2000 طن يوميا.

أما شركة رياسول فهي تنشط اساسا في صناعة البترول والغاز وتقترح حلولا ومنتجات متخصصة للأسواق العالمية في مجال الطاقة والبنية التحتية.