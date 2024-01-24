تأمينات: إلغاء الضريبة على النشاط المهني سيسمح للشركات بالاستثمار أكثر

الجزائر - نوه مهنيون في قطاع التأمينات اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، بالإجراءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024، سيما منها الغاء الضريبة على النشاط المهني، مؤكدين ان ذلك من شانه التخفيف من الأعباء الجبائية على شركات التامين مما سيسمح لها بالاستثمار اكثر.

ويهدف الاجراء الجوهري لقانون المالية 2024 المتمثل في الغاء الضريبة على النشاط المهني الذي تم تكريسه بتعليمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الى دعم الاستثمار و تحسين مناخ الاعمال و من اجل ادماج جبائي و مالي في اطار دعم الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، اكد نائب رئيس اتحاد شركات التامين و إعادة التامين، عمار مسلوح، ان الغاء الضريبة على النشاط المهني التي تخص مختلف النشاطات منها قطاع التأمينات، "جاء ليخفف الاعباء على شركات التامين و بشكل ملموس" مضيفا في تصريح لواج ان جميع شركات التامين "قد تلقوا بارتياح كبير" هذا الاجراء.

وأدلى السيد مسلوح، الذي هو أيضا الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية الحياة، بهذا التصريح على هامش يوم اعلامي حول قانون المالية 2024 من تنظيم جمعية البنوك و المؤسسات المالية.

كما أشار الى ان اجراء هاما اخر قد تضمنه ذات النص و المتعلق بشركة تأمين تكافل التي تعد فرعا ناشئا في السوق.

و تستفيد شركات تكافل في اطار قانون المالية 2024 من "اعفاء من قاعدة احتساب ضريبة أرباح الشركات من مداخيل المنتجات المالية" أي استثمارات هذه الشركات في قيم الخزينة معتبرا ان تلك تعد "خطوة كبيرة في المسعى الرامي الى تحسين مناخ تأمينات تكافل".

أما فيما يخص نتائج فرع تامين الأشخاص للسنة المنقضية، فقد أشار السيد مسلوح، الى انها "كانت أيضا افضل من سنة 2022" موضحا ان هذا الفرع الذي يمثل حوالي 10 % من مجموع السوق، فانه يتوقع ان يسجل رقم اعمالها لسنة 2023 قيمة 16 مليار دج.

وأضاف ذات المسؤول، ان "تامين الاشخاص مستمر في تسجيل تقدم ملموس، حيث سجلنا نموا ب25 % في سنة 2022، مقارنة بسنة 2021 و نتوقع نتائج افضل في سنة 2023"، مؤكدا ان ذلك جاء في اطار الانتعاش الذي يعرفه القطاع بعد فترة وباء كورونا.

من جانبه نوه المدير العام للشركة العمومية لتامين الاشخاص كرامة للتأمينات، منير غرنوتي، بإجراء الغاء الضريبة على النشاط المهني لان الامر يتعلق "بتسهيل يخفف العبء على خزينة شركات التامين".

وتابع يقول، انه "تاثير الغاء الضريبة على النشاط المهني +1.5 % من رقم الاعمال+ هو نفسه بالنسبة لجميع شركات التامين على غرار جميع الفاعلين الاقتصاديين و هو تسهيل يخفف العبء على امكانياتنا المالية مما سيسمح لنا باستعمال هذه التسهيلات للقيام باستثمارات أخرى".

وأضاف السيد غرنوتي، ان فرع تامين الاشخاص يتوفر على امكانيات كبيرة من حيث النمو في المستقبل بالنظر الى أهمية السوق "التي ينبغي استغلالها".

وكذلك الأمر بالنسبة لفرع تكافل الذي تعد كرامة للتامين احد مساهمي الشركة العمومية جزائر تكافل عائلة، يضيف أيضا المدير العام، مشيرا الى ان تأمينات تكافل التي تم اطلاقها منذ سنتين تتوفر على افاق جيدة في السوق الوطنية.

أما فيما يخص كرامة للتأمينات فقد انهت السنة المنقضية برقم اعمال يقدر ب2 مليار دج، حسب الأرقام التوقعية التي قدمها السيد غرنوتي.

كما تم بمناسبة هذا اليوم الإعلامي حول قانون المالية 2024، تقديم عديد العروض التي تمحورت حول الاجراءات التي تم ادراجها مؤخرا سيما تلك المتعلقة بدعم القدرة الشرائية للمواطن و دعم الاستثمارات و مناخ الاعمال و الاعفاءات الضريبية فضلا عن تسهيل اجراءات لدى الادارة الجبائية و الجمركية.