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مالية : تنصيب نائبين جدد لمحافظ بنك الجزائر

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 19:13     الفئـة : اقتصــاد
مالية : تنصيب نائبين جدد لمحافظ بنك الجزائر

الجزائر - أشرف محافظ بنك الجزائر, صالح الدين طالب, اليوم الأربعاء, على تنصيب كل من مصطفى عبد الرحيم و محمد بن باحان في منصبهما الجديد كنائبي لمحافظ بنك الجزائر, حسبما أفاد به بيان للبنك المركزي.

وجاء في البيان "باشر السيد صالح الدين طالب محافظ بنك الجزائر، يوم 24 جانفي 2024, في تنصيب السيد مصطفى عبد الرحيم والسيد محمد بن باحان في منصبهما الجديد كنائبي لمحافظ بنك الجزائر، وذلك عقب اصدار المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الثانية 1445 الموافق 31 ديسمبر 2023 الذي يتضمن تعيين نائبي لمحافظ بنك الجزائر من قبل رئيس الجمهورية. السيد عبد المجيد تبون".

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مالية : تنصيب نائبين جدد لمحافظ بنك الجزائر
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 19:13     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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