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رئيس الجمهورية يسدي عدة تعليمات لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 18:28     الفئـة : اقتصــاد
رئيس الجمهورية يسدي عدة تعليمات لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024

الجزائر - أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، عدة أوامر و تعليمات وتوجيهات من أجل إنجاح حملة الحرث و البذر لموسم 2023-2024.

وحسب بيان مجلس الوزراء، فعقب الاستماع لعرض وزير الفلاحة و التنمية الريفية حول متابعة سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024، أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي، بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، لخلق ثورة في هذا المجال الاستراتيجي الذي تعول عليه الدولة في تنمية الاقتصاد الوطني".

كما أعطى توجيهات بضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة من طرف الدولة وتعميم استخدام الوسائل العلمية.

وأمر الرئيس تبون بتشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب، حيث تتوفر كل الظروف والإمكانات، مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي منذ سنوات، وذلك ب"منح مستصلحي هذه الأراضي وثائق التمليك، كما ينص عليه قانون استصلاح الأراضي"، حسب البيان.

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رئيس الجمهورية يسدي عدة تعليمات لإنجاح حملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 18:28     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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