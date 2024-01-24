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مشروع سحق البذور الزيتية بجيجل سيدخل الانتاج الفعلي في جوان المقبل

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 18:25     الفئـة : اقتصــاد
مشروع سحق البذور الزيتية بجيجل سيدخل الانتاج الفعلي في جوان المقبل

الجزائر - أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على أن مشروع سحق البذور الزيتية "كوتاما" بجيجل سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي في جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لتمويل السوق بمادة الزيت.

وحسب بيان لمجلس الوزراء، فبعد الاستماع لعرض وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني حول مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية "كوتاما" بجيجل، أكد الرئيس تبون أن "هذا المشروع، الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، ليكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت".

ووجه رئيس الجمهورية بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية، لإنتاج الأعلاف تمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة في ولاية جيجل.

كما أمر بتخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار استراتيجية الأمن الغذائي.

أما بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع، فقد وجه الرئيس تبون وزير القطاع بإعداد "تصور جديد" بخصوص المزارع النموذجية، يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة، حسب البيان.

وأكد رئيس الجمهورية أن هدف كل هذه الإجراءات هو ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحد من استنزاف العملة الصعبة.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 18:53
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مشروع سحق البذور الزيتية بجيجل سيدخل الانتاج الفعلي في جوان المقبل
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 18:25     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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