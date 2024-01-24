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أشغال عمومية: رخروخ يلتقي وفد من رجال الأعمال الأمريكيين

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 09:51     الفئـة : اقتصــاد
أشغال عمومية: رخروخ يلتقي وفد من رجال الأعمال الأمريكيين

الجزائر - إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وفدا من المتعاملين الإقتصاديين ورجال أعمال من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة كل من السيد ديفيد ويلهام، رئيس إدارة مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي، والسيد إسماعيل شيخون، رئيس ذات المجلس، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و حضر هذا اللقاء الرؤساء المدراء العامون للمجمعات و المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية بالإضافة الى الإطارات المركزية للوزارة، يضيف ذات المصدر.

و بالمناسبة, ناقش الطرفان، حالة علاقات التعاون بين البلدين في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وآفاق تعزيزها، حيث تم التأكيد على "الرغبة في تكثيف التعاون، وتفعيل الفرص المتاحة لترقية الشراكة الثنائية في مختلف مجالات القطاع".

و عليه، حث السيد رخروخ أعضاء الوفد الأمريكي على "استغلال فرص الاستثمار المتنوعة والمتاحة من خلال تجسيد مشاريع مشتركة في ميدان المنشآت القاعدية و البنى التحتية، وهذا في ظل المزايا التي تمنحها بلادنا للمستثمرين الأجانب".

و في هذا السياق، أشاد الوزير بالمشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية من موانئ وطرقات وسكك حديدية، مضيفا بأن "بلادنا تخطو بخطى ثابتة نحو تطوير منشآت السكك الحديدية من خلال مضاعفة شبكة الخطوط وتحديثها".

و من جانبه، أعرب الوفد الأمريكي، بعد استماعه لمختلف العروض المقدمة حول المشاريع المهيكلة في قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عن "اهتمامه بالمشاركة الفعلية في تجسيد برنامج الاستثمار في الجزائر على ضوء وجود مناخ استثماري ملائم", وفق البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 10:59
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أشغال عمومية: رخروخ يلتقي وفد من رجال الأعمال الأمريكيين
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 09:51     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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