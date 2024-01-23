Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

اجتماع تنسيقي بين لجنة تنظيم عمليات البورصة وخلية معالجة الاستعلام المالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 19:29     الفئـة : اقتصــاد
اجتماع تنسيقي بين لجنة تنظيم عمليات البورصة وخلية معالجة الاستعلام المالي

الجزائر - عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مشتركا لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة.

وناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-430 المؤرخ في 29 نوفمبر 2023 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط و الرقابة و الإشراف مهامها في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، تجاه الخاضعين، يضيف ذات المصدر.

كما ناقش الاجتماع، الذي نظم بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، آليات تعزيز التعاون بين الهيئتين في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل المعايير الدولية المعمول بها من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI) و المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV).

وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، أن الاجتماع كان "فرصة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بين الهيئتين في المجالات ذات الصلة خاصة ما تعلق بنشاط سوق القيم المنقولة"، مشددا على "ضرورة الامتثال للمعايير الدولية في هذه المجالات"، يقول البيان.

من جهته أكد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، محمد سعوديا، أن الاجتماع كان "خطوة مهمة في تعزيز جهود الجزائر المبذولة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضع حيز التنفيذ التوصيات الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، يضيف ذات المصدر.

وخلص الاجتماع، حسب البيان، إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير لتعزيز التعاون بين الهيئتين، بما في ذلك إنشاء آلية اتصال دائمة بين الهيئتين، تحضير نظام جديد للجنة تنظيم عمليات البورصة متعلق بمكافحة تبييض الأموال خاص بالتعاملات في السوق المالي، تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة تحسيسية لتعزيز القدرات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف هذه التدابير إلى "تعزيز التنسيق بين الهيئتين وتحسين فعالية جهودهما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، حسب البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
اجتماع تنسيقي بين لجنة تنظيم عمليات البورصة وخلية معالجة الاستعلام المالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 19:29     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.23

انطلاق أشغال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية بمشاركة السيد عطاف

24.01.23

عطاف يجري بنيويورك لقاءات مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الأمن…

24.01.23

كأس إفريقيا للأمم-2023 / (موريتانيا- الجزائر): التشكيلتان الأساسيتان للفريقين

24.01.23

حركة البناء الوطني تشيد بالديناميكية المتميزة للدبلوماسية الجزائرية

24.01.23

كأس آسيا قطر 2023 : تأهل تاريخي للمنتخب الفلسطيني إلى الدور ثمن النهائي

24.01.23

مقاولاتية: السيد وليد يبرز أهمية استقطاب الطلبة والموظفين والاستثمار في البحث والتطوير

الأكثــر قـراءة

24.01.22

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

24.01.22

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات 

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

24.01.22

اختتام أشغال قمة مجموعة ال77+الصين بكمبالا

24.01.22

رئيس الجمهورية يجري لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية

24.01.22

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية