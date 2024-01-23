الخطوط الجوية الجزائرية نقلت أكثر من 7 مليون مسافر سنة 2023

الجزائر - نقلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أكثر من 7,2 مليون مسافر سنة 2023 أي بزيادة تفوق 47 بالمئة على مدار سنة واحدة، حسب الأرقام التي قدمها مسؤول بالشركة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.

و خلال جلسة استماع للمدير العام للشركة, ياسين بن سليمان من طرف لجنة الشؤون الخارجية و التعاون و الجالية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة رابح بوثلجة, تم عرض حصيلة حول نشاط الشركة في سنة 2023 تشير الى أن المؤسسة سجلت بإجمالي 7,27 مليون مسافر عبر خطوطها ارتفاعا بنسبة 67% في عدد الركاب المسافرين على الخطوط الدولية و 13% على الخطوط الداخلية.

من جهته, شهد نشاط الشركة عبر محور الجزائر العاصمة ارتفاعا بنسبة قاربت 114% بفضل المسافرين عبر مطار العاصمة، حسبما أكده المدير التجاري لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين عميار.

في هذا الصدد, اشار السيد عميار إلى تسجيل نمو بنسبة 22 بالمائة في عدد الركاب على الخطوط نحو افريقيا في عام 2023 بفضل الزيادة في عدد الرحلات الجوية إلى وجهات مثل نواكشوط (موريتانيا) و القاهرة (مصر) و داكار (السنغال) وباماكو (مالي).

وقد نجحت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في تحقيق معدل امتلاء الطائرات خلال السنة الماضية قارب 76% حسب قوله مع نسبة انضباط في مواعيد الرحلات يتجاوز 60%.

و فيما يتعلق بحصة سوق الخطوط الجوية الجزائرية على الشبكة الدولية خلال الصيف الماضي فقدرها العرض الذي قدمه نفس المسؤول بحوالي57% و هو ما يمثل تطورا بحوالي 3,15 % مقارنة بصيف 2019 (السنة المرجعية).

ولتحقيق هذه النتيجة, برمجت الشركة الوطنية في سنة 2023 رحلات اضافية خلال موسم الصيف حسبما أكده السيد عميار حيث أعطى مثال فرنسا ب 103 رحلة خلال الفترة الممتدة من 17 أغسطس إلى 7 سبتمبر و إسطنبول بـ 9 رحلات و موسكو ب3 رحلات و سانت بيترسبورغ ب3 رحلات إضافة إلى إعادة فتح خط الجزائر- أليكانتي (إسبانيا) ( برحلة 1 ) و وهران-أليكانتي ( برحلتين 2 ).

كما شهدت سنة 2023 فتح أربعة خطوط جديدة و هي جوهانسبورغ (جنوب افريقيا) و أبيدجان (كوت ديفوار) و دوالا (الكاميرون) و اديس-ابابا (اثيوبيا).

و بخصوص الأسعار الترويجية, اشار المسؤول أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية بادرت ب80 عملا خلال سنة 2023 بتخفيضات بلغت 50 بالمئة لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في اطار "سعر جالية".

سبعة خطوط جديدة في سنة 2024

اما فيما يخص افاق السنة الجارية, فقد اكد في عرضه ان الخطوط الجوية الجزائرية تسعى الى اطلاق سبعة خطوط جديدة بحلول الثلاثي الرابع من سنة 2024, سيما نحو افريقيا مع مطارات ليبروفيل (الغابون) و ابوجا (نيجيريا) و نجامينا (تشاد).

إضافة الى فتح خطين نحو كل من مطار غاتويك (لندن) و نحو نيويورك و التي هي قيد "الدراسة"، يضيف ذات المسؤول.

كما تسعى إدارة الشركة من جانب اخر, الى تطوير محور الجزائر العاصمة (مسافرين) عبر تقييم ما تم انجازه الى غاية الان من خلال معالجة النقائص المسجلة و ادخال التحسينات اللازمة من اجل تحسين نتائج هذا المحور بشكل اكبر.

و بالموازاة مع ذلك, فان شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستعمل في سنة 2024 على انشاء مركز لنقل البضائع.

و في معرض تطرقه لبرنامج الشركة لصيف 2024, اشار السيد عميار الى عرض بحوالي 1.2 مليون مقعد بالنسبة لفرنسا, حيث تم حجز 5 % منها حتى اليوم, مضيفا ان 34 % من بين 23.353 تذكرة مقترحة لكندا (مونتريال) قد تم حجزها.

و تابع يقول, ان الخطوط الجوية الجزائرية قد برمجت 516 رحلة اسبوعيا, على شبكتها الدولية أي ما يوازي حوالي 165.252 مقعدا اسبوعيا, مما يمثل ارتفاعا بنسبة 22 % من القدرة الإضافية مقارنة بسنة 2023.

و من اجل تلبية الطلب المتزايد خلال الصيف و موسم الحج و العمرة, فان الشركة الوطنية قد استأجرت ثلاث طائرات من الحجم الكبير و تعتزم استئجار ثلاثة طائرات اخرى متوسطة الحجم و التي لم يتم امضاء عقودها بعد.

اما فيما يخص تعويض التذاكر غير المستعملة خلال فترة وباء كورونا, فقد اكد مسؤول الشركة ان 213.952 تذكرة قد تمت معالجتها بقيمة 2.54 مليار دج, في حين تم تسجيل 6.359 طلبا و هي "بصدد الدراسة".