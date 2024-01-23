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سوناطراك: الاستثمار محور لقاء مع شركات أمريكية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 15:57     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك: الاستثمار محور لقاء مع شركات أمريكية

الجزائر - نظم مجمع سوناطراك بالتعاون مع مجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ملتقى أعمال مع نحو عشرين رئيسا لمؤسسات أمريكية تنشط بشكل خاص في مجال الطاقة، تم خلاله بحث فرص التعاون و الترويج لجاذبية قطاع الطاقة في الجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

ووفقا للبيان،  فقد أشرف على افتتاح هذا الملتقى، الذي جرى بمقر المديرية العامة للمجمع، كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي و رئيس مجلس إدارة مجلس الاعمال الجزائري الأمريكي، ديفيد فيلهلم.

وفي إطار هذا الملتقى، تم عقد ثلاثة اجتماعات موضوعاتية متزامنة، جرى فيها "بحث فرص التعاون في مجمل سلسلة قيم المحروقات، والخدمات البترولية والغازية، وكذا تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين"، يقول البيان.

وشكل هذا الحدث "فرصة لمجمع سوناطراك من أجل الترويج لجاذبية قطاع الطاقة في الجزائر و التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فيه، مع التركيز على دور الشراكة كحافز استراتيجي لمرافقة تطور المجمع"، يضيف البيان.

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سوناطراك: الاستثمار محور لقاء مع شركات أمريكية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 15:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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