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شرفة يستقبل رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 10:38     الفئـة : اقتصــاد
شرفة يستقبل رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

الجزائر- استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية, ألفارو لاريو, والذي بحث معه سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والصندوق لاسيما في مجال الخبرة الزراعية, حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى مساء أمس الاثنين بمقر الوزارة, قدم السيد شرفة محاور الاستراتيجية التنموية المعتمدة من طرف الجزائر وأهم اليات الدعم والمرافقة التي توفرها الدولة من أجل تنويع الاقتصاد, تشجيع المقاولاتية لاسيما لدى الشباب, استحداث مناصب الشغل وخلق ديناميكية على مستوى مختلف الأقاليم بما يساهم في تنمية وتطوير القطاع الفلاحي.

من جهته, أعرب السيد لاريو عن استعداد الصندوق لتقديم المرافقة التقنية والخبرة اللازمة لدعم البرامج التنموية, بالأخص فيما يتعلق بمجابهة اثار التغيرات المناخية على الفلاحة, وفقا للبيان.

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شرفة يستقبل رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 10:38     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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