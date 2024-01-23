شرفة يستقبل رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وخلال هذا اللقاء الذي جرى مساء أمس الاثنين بمقر الوزارة, قدم السيد شرفة محاور الاستراتيجية التنموية المعتمدة من طرف الجزائر وأهم اليات الدعم والمرافقة التي توفرها الدولة من أجل تنويع الاقتصاد, تشجيع المقاولاتية لاسيما لدى الشباب, استحداث مناصب الشغل وخلق ديناميكية على مستوى مختلف الأقاليم بما يساهم في تنمية وتطوير القطاع الفلاحي.
من جهته, أعرب السيد لاريو عن استعداد الصندوق لتقديم المرافقة التقنية والخبرة اللازمة لدعم البرامج التنموية, بالأخص فيما يتعلق بمجابهة اثار التغيرات المناخية على الفلاحة, وفقا للبيان.