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الجزائر-فنزويلا: بحث فرص تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 19:08     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر-فنزويلا: بحث فرص تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات

الجزائر  - شكلت فرص تعزيز التعاون الجزائري الفنزويلي في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات, لا سيما في مجال بناء وصيانة وتصليح سفن الصيد وكذا تبادل الخبرات في ميدان التكوين والبحث العلمي، محور لقاء الأمين العام لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، بوزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي خوان كارلوس لويو هيرننداس، وفق بيان للوزارة.

وخلال اللقاء الذي جاء بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الفنزويلي إلى الجزائر في إطار أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الفنزويلي استعرض الطرفان "فرص تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين في مختلف مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، على غرار مجال بناء وصيانة وتصليح سفن الصيد البحري، نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات البحرية والقارية، وتحويل وتسويق المنتجات الصيدية مع تبادل المعارف والخبرات في مجالات التكوين والبحث العلمي التطبيقي" يوضح البيان.

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واضاف المصدر أنه جرى الاتفاق على تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات وزارتي البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم بين الوزارتين الموقعة سنة 2023 من أجل عقد أول لقاء عمل عبر التحاضر المرئي عن بعد، قبل نهاية شهر فبراير المقبل لتجسيد مختلف محاور مذكرة التفاهم.

وفي ختام اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان وإطارات الوزارة، وجه الأمين العام دعوة للوزير الفنزويلي من أجل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الفنزويليين في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات في طبعته التاسعة والمقرر بولاية وهران في 8 فبراير المقبل، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 19:14
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الجزائر-فنزويلا: بحث فرص تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 19:08     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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