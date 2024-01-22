الجزائر-فنزويلا: بحث فرص تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات

وخلال اللقاء الذي جاء بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الفنزويلي إلى الجزائر في إطار أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الفنزويلي استعرض الطرفان "فرص تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين في مختلف مجالات الصيد البحري وتربية المائيات، على غرار مجال بناء وصيانة وتصليح سفن الصيد البحري، نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات البحرية والقارية، وتحويل وتسويق المنتجات الصيدية مع تبادل المعارف والخبرات في مجالات التكوين والبحث العلمي التطبيقي" يوضح البيان.
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واضاف المصدر أنه جرى الاتفاق على تنصيب فوج عمل تقني ما بين إطارات وزارتي البلدين لتفعيل مذكرة التفاهم بين الوزارتين الموقعة سنة 2023 من أجل عقد أول لقاء عمل عبر التحاضر المرئي عن بعد، قبل نهاية شهر فبراير المقبل لتجسيد مختلف محاور مذكرة التفاهم.
وفي ختام اللقاء، الذي حضره رئيس الديوان وإطارات الوزارة، وجه الأمين العام دعوة للوزير الفنزويلي من أجل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الفنزويليين في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات في طبعته التاسعة والمقرر بولاية وهران في 8 فبراير المقبل، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.