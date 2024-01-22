الجزائر-الولايات المتحدة: السيد عون يحث رجال أعمال أمريكيين على تجسيد مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات

الجزائر - دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، خلال استقباله وفدا من رجال الاعمال الامريكيين يقودهم كلا من رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي ديفيد ويلهام وإسماعيل شيخون رئيس ذات المجلس، الى الاستثمار في عديد المجالات سيما الطاقات المتجددة، الصناعات الحديدية وقطع الغيار والسكك الحديدية وكذا الصناعات الصيدلانية، مبرزا الضمانات التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين الاجانب، حسب بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 25 رجل اعمال أمريكي -يضيف المصدر- "طمأن الوزير المتعاملين الاقتصاديين بخصوص الاستثمار في قطاع الصناعة وأكد أن قانون الاستثمار الجديد يحمي المتعاملين الأجانب"، لافتا الى ان استراتيجية قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني "تعتمد على فتح الأبواب لجميع المشاريع الخلاقة للثروة ومناصب العمل والتي تعطي إضافة للاقتصاد الوطني وهذا لا يتحقق إلا بوجود صناعة حقيقية تمس مختلف المجالات".

وبعد ان استمع إلى العروض والاقتراحات المقدمة من قبل رجال الأعمال الأمريكيين الذين أبدوا استعدادهم التام للاستثمار في قطاع الصناعة خاصة بعد تحسن مناخ الأعمال في الجزائر في إطار قانون الإستثمار الجديد الذي أعطى ثقة كبيرة للمستثمرين، حث السيد عون اعضاء الوفد الامريكي على الاستثمار في قطاعات كتثمين المواد الأولية التي تعتبر من بين القطاعات التي تولي لها السلطات العمومية أهمية وأولوية في الاستثمار نظرا لكونها قطاعات حيوية في المجال الصناعي.

وخلال اللقاء أبدى الجانبان استعدادهما للشروع في تجسيد المشاريع بعد اللقاء مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومختلف القطاعات.

كما أشاد وزير الصناعة بذات المناسبة ب "الارادة القوية لرجال الأعمال الأمريكيين من أجل المضي قدما لخلق شراكات واتفاقيات رابح-رابح طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإسراع في تجسيد هذه الشراكات بطريقة فعالة"، وفق البيان.

ودعا السيد عون المتعاملين الاقتصاديين في ختام اللقاء إلى "عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية مع المؤسسات الراغبة في الاستثمار تحت إشراف إطارات الوزارة للتكفل بجميع الانشغالات والشروع في العمل في أقرب وقت ممكن"، يضيف المصدر ذاته.