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الخطوط الجوية الجزائرية: دراسة سبل دعم الشراكة مع الجانب الفنزويلي 

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 16:09     الفئـة : اقتصــاد
الخطوط الجوية الجزائرية: دراسة سبل دعم الشراكة مع الجانب الفنزويلي 

الجزائر- تم، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، دراسة سبل دعم الشراكة بين شركة الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها الفنزويلية "كونفياسا"، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وتم استعراض سبل دعم و تطوير الشراكة بين الجانبين خلال لقاء، جرى بمقر الجوية الجزائرية، جمع المدير العام للشركة، ياسين بن سليمان وطاقمه، بوفد فنزويلي، يقوده وزير النقل رامون فيلاسكس اراغواجان، يضيف ذات المصدر.

جدير بالذكر أنه تم، مساء أمس الأحد، تدشين خط جوي مباشر بين الجزائر وفنزويلا، حيث وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي أول رحلة على الخط الجوي المباشر الجديد الرابط بين الجزائر العاصمة والعاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وجرت مراسم التدشين تحت إشراف كل من وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، الذي يرأس اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.

وتمت الرحلة عن طريق طائرة تابعة لشركة "كونفياسا"، حيث تنقلت من مطار سيمون بوليفار الدولي إلى مطار هواري بومدين الدولي وعلى متنها وفد رسمي فنزويلي هام يرأسه وزير الإنتاج الفلاحي والأراضي، ويلمار ألفريدو كاسترو صوتيلدو، ويضم وزراء النقل والسياحة والصيد البحري ومسؤولين ورجال أعمال وكذا إعلاميين فنزويليين.

وبالمناسبة، أكد السيد شرفة على أهمية هذا الخط في توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية وترقيتها بشكل ملموس إلى مستوى التطلعات.

كلـمات مفتـاحيــة :
الخطوط الجوية الجزائرية: دراسة سبل دعم الشراكة مع الجانب الفنزويلي 
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 16:09     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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