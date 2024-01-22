وزير السياحة والصناعة التقليدية يستقبل نظيره الفينزويلي

وفي هذا الإطار، أكد السيد ديدوش في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، "حرص الجزائر على تعزيز وترقية التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال السياحة والصناعة التقليدية، من خلال دعم التكوين والاستثمار وتبادل الخبرات بينهما"، معتبرا هذا اللقاء "فرصة لتبادل الآراء والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين البلدين".
وأشار في ذات السياق، إلى أن "متعاملين اقتصادين جزائريين سيلتقون مع نظرائهم من فينزويلا للتعرف على الامكانيات المتاحة في مختلف الميادين لتجسيد علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية، إلى جانب إبرام اتفاقيات وصفقات تجارية بينهم".
من جهته، أبرز وزير السياحة الفينزويلي "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في السياحة والصناعة التقليدية".
وأشار السيد علي بادرون إلى أن فتح الخط الجوي الذي يربط البلدين من شأنه "المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتبادلات التجارية وفي مجال السياحة".