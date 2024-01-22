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وزير السياحة والصناعة التقليدية يستقبل نظيره الفينزويلي

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 14:28     الفئـة : اقتصــاد
وزير السياحة والصناعة التقليدية يستقبل نظيره الفينزويلي

الجزائر - استقبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، السيد مختار ديدوش، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير السياحة الفينزويلي، السيد علي بادرون، حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي.

وفي هذا الإطار، أكد السيد ديدوش في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، "حرص الجزائر على تعزيز وترقية التعاون الثنائي بين البلدين، لا سيما في مجال السياحة والصناعة التقليدية، من خلال دعم التكوين والاستثمار وتبادل الخبرات بينهما"، معتبرا هذا اللقاء "فرصة لتبادل الآراء  والبحث عن السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين البلدين".

وأشار في ذات السياق، إلى أن "متعاملين اقتصادين جزائريين سيلتقون مع نظرائهم من فينزويلا للتعرف على الامكانيات المتاحة في مختلف الميادين لتجسيد علاقات التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية، إلى جانب إبرام اتفاقيات وصفقات تجارية بينهم".

من جهته، أبرز وزير السياحة الفينزويلي "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في السياحة والصناعة التقليدية".

وأشار السيد علي بادرون إلى أن فتح الخط الجوي الذي يربط البلدين من شأنه "المساهمة في تعزيز التعاون الثنائي خاصة فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتبادلات التجارية وفي مجال السياحة".

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 15:36
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وزير السياحة والصناعة التقليدية يستقبل نظيره الفينزويلي
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 14:28     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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